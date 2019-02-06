Продление состоится: юрист Назаров сделал заявление о сроке Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаев

Продление состоится: юрист Назаров сделал заявление о сроке Кокорина и Мамаева

Юрист Назар Назаров рассказал, чего ждет от решения суда по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Чемпионат". 

"По общей практике продление в любом случае состоится ввиду того, что есть прокурорские дни на утверждение обвинительного заключения. Есть время для суда, которое нужно предоставить. Не возьмусь комментировать, кому что грозит, какой будет срок и будет ли он вообще, но продление будет", - сказал Назаров.

В эти минуты идёт заседание Тверского районного суда Москвы, на котором рассматривается возможность продления ареста спортсменов ещё на два месяца согласно ходатайству следствия.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке. | http://soccernews.ru

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Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

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