Продлится ли интрига до мая? "Шахтер" в ключевом матче чемпионата принимает "Динамо"

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Продлится ли интрига до мая? "Шахтер" в ключевом матче чемпионата принимает "Динамо"

"Шахтер" – "Динамо"

Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Ключевым событием 5-го тура чемпионской группы в украинской Премьер-лиге станет поединок на ОСК "Металлист", где донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Матч станет третьей очной встречей соперников в нынешнем сезоне. Пока что киевляне не проигрывали, победив "горняков" на выезде со счетом 1:0 и заключив мир (0:0) на своем поле. Однако стоит обратить внимание на то, что после зимней паузы команда Паулу Фонсеки выиграла все 7 матчей чемпионата с общим счетом 24:0. Сможет ли "Динамо" наконец-то распечатать ворота действующего чемпиона?

За шесть туров до завершения чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на 6 очков, однако между собой команды сыграют еще дважды, поэтому судьба чемпионства будет, скорее всего, решатся в очных встречах соперников. Впрочем, если "горнякам" удастся отпраздновать победу в предстоящей игре, поединок в Киеве в последнем туре сезона может ничего уже не значить с турнирной точки зрения.

Донецкий клуб после зимнего перерыва показывает фантастические результаты. "Шахтер" выиграл в национальном чемпионате все семь весенних матчей. Причем за этот период команда Паулу Фонсеки не пропустила в свои ворота ни одного мяча, а вот соперников огорчала 24 раза. На ОСК "Металлист" действующий чемпион Украины обыгрывал по 5:0 "Черноморца" и "Звезду", а в ворота "Ильичевца" влетало три безответных гола. Единственной командой, которой удалось забить "оранжево-черным" за последнее время, является полуфиналист Лиги чемпионов – итальянская "Рома".

Киевское "Динамо" сейчас проходит смену поколений, делая основной акцент на своих воспитанников. Все больше Александр Хацкевич доверяет место в атакующей линии доморощенным игрокам – Циганкову и Беседину. Однако в ближайшей игре киевлянам не помогут такие игроки основы как Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Евгений Хачериди (последний из-за конфликта с тренером).

Весной столичная команда показывает в чемпионате стабильные результаты. Исключение составляет лишь поражение во Львове от "Вереса" со счетом 1:3, которое оказалось весьма не кстати. Остальные шесть поединков "Динамо" выиграло. Некоторые матчи весьма уверенно.

Что интересно, на стороне "Динамо" в предстоящей встрече ряд фактов. Во-первых, Александр Хацкевич еще ни разу не проиграл "Шахтеру". Во-вторых, киевляне уже в трех матчах не проигрывают "горнякам", добыв две победы. В-третьих, "динамовцы" уже в трех матчах кряду не проигрывают в Харькове. То есть Паулу Фонсека на своем поле главного соперника так ни разу и не обыграл. Как будет на этот раз?

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Динамо":

В рамках Премьер-лиги "Шахтер" не может выиграть у "Динамо" в 3 матчах кряду

Киевляне забивают в 7 встречах подряд

"Шахтер" выиграл все 7 весенних матча чемпионата с общим счетом 24:0

"Динамо" выиграло 5 встреч подряд

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Патрик, Тайсон, Марлос, Феррейра.

"Динамо": Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Вербич, Беседин.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо":

Игра обеих команд акцентирована на атаку. Киевлянам нужна только победа, поэтому вполне можно ожидать от гостей агрессивной игры в атаке. В тоже время и "Шахтеру" есть что доказывать в личных встречах с главным конкурентом. В конце концов вопрос чемпионства можно решить уже в ближайшей игре. 

Букмекеры отдают донетчанам солидное преимущество. Так средний коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.55 баллов, а на успех гостей – 5.30 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.90 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
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