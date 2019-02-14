Продолжаем следить за ситуацией: Жардим рассказал о самочувствии Головина

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, как чувствует себя Александр Головин перед матчем с "Нантом".

Напомним, футболист был травмирован в матче против "Монпелье" (2:2).



"Александр был протестирован сегодня утром, 14 февраля. И я жду информации о его состоянии. Ему сделали укол в кость, однако считаю, что связки не затронуты. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что агент игрока сказал, что футболист сегодня приступит к тренировкам в общей группе. В текущем сезоне Головин участвовал в 16 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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