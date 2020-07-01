"Продолжаем в том же духе". Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"

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"Продолжаем в том же духе". Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Дженоа" (3:1) в 29-м туре Серии А.

В этой встрече португалец забил эффектный гол.

"Еще 3 важных очка. Продолжаем в том же духе", - написал Роналду в инстаграме.

После 29 туров чемпионата Италии "Ювентус" с 72 баллами занимает 1 место в турнирной таблице. В следующем туре туринцы сыграют с "Торино". Встреча состоится 4 июля.

А еще: "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" в Серии А| http://soccernews.ru
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