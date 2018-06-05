Продолжение сказки "викингов": Исландия едет очаровывать Россию

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 22

Лучший результат на чемпионате мира: ни разу не квалифицировалась

Гвардейцы: Рунар Кристинссон (104 матча) – в истории, Биркир Севарсон (79 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Эйдур Гудьонсен (26 голов) - в истории, Гильфи Сигурдссон (19 голов) - в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Исландии впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть Чемпионата мира. Невероятный футбольный подъем островитян объясняется программой развития этого вида спорта, начиная с детско-юношеских школ, которая была принята государственными властями в начале 21 века. Уже спустя десять лет это стало приносить свои плоды. Впервые исландцы были близки к выходу на Мундиаль в 2014 году. Тогда, заняв в группе второе место, подопечные Ларса Лагербека впервые вышли в стыковые матчи, где попали на мощных хорватов, которых на тот момент одолеть не удалось.

Отбор на ЧМ

После фантастически проведенного Евро-2016, где Исландия добралась до четвертьфинала, по пути на стадии 1/8 выбив родоначальников футбола англичан, в квалификации на Чемпионат Мира-2018 уже считалась одним из фаворитов в борьбе за выход из группы. Островитяне угодили в очень непростой секстет вместе с безоговорочными фаворитами Хорватией и матерыми командами Украины и Турции. Тем не менее, несмотря фаворитизм Модрича и компании, именно "викингам" удалось выгрызть прямую путевку в Россию, отправив в стыки своих прежних звездных обидчиков. Подопечные Хеймира Хадльгримссона в десяти матчах одержали семь побед, при двух ничьих и всего одном поражении в Загребе. Любопытно, что несмотря на свой специфический защитный стиль футбола, исландцы в квалификации забили больше всех голов (16), опять-таки опередив тех самых хорватов на один мяч.

Заявка

Голкиперы: Ханнес Тор Хальдоурссон (“Раннерс”, Дания), Рунар Рунарссон (“Норшелланд”, Дания Фредерик Шрам (“Роскилле”, Дания)

Защитники: Ари Скуласон (“Локерен”, Бельгия), Хердур Магнуссон (“Бристоль Сити”, Англия), Хольмар Эйолфссон (“Левски”, Болгария), Кари Арнасон (“Абердин”, Шотландия), Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба — “Ростов”, Россия), Самуэль Фридьонссон (“Волеренга”, Норвегия), Биркир Севарссон (“Валюр”)

Полузащитники: Йоханн Гудмундссон (“Бернли”, Англия), Арнор Траустасон (“Мальме”, Швеция), Арон Эйнар Гуннарссон (“Кардифф Сити”, Уэльс), Олафур Скуласон (“Карабюкспор”, Турция), Гильфи Сигурдссон (“Эвертон”, Англия), Эмиль Хальфредссон (“Удинезе”, Италия), Биркир Бьярнасон (“Астон Вилла”, Англия), Рюрик Гисласон (“Зандхаузен”, Германия)

Нападающие: Бьорн Сигурдарсон (“Ростов”), Альфред Финнбогасон (“Аугсбург”, Германия), Йон Бедварссон (“Рединг”, Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нидерланды)

Оптимальный стартовый состав: Хальдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, А. Скуласон, Гуннарссон, Й. Гудмундссон, Б. Бьярнасон, Г. Сигурдссон, А. Финнбогасон, Й. Бедвардссон

Ключевые игроки

Безусловно, главной звездой сборной Исландии является полузащитник "Эвертона" Гильфи Сигурдссон. В отличие от большинства своих коллег по команде, которые делали себе имя в Скандинавии, Гилфи еще в подростковом возрасте поехал покорять Англию, где со временем и перебивками вырос в великолепного игрока. Прошлым летом после трех невероятных сезонов в валлийском "Суонси" 28-летнего полузащитника за рекордные 50 миллионов приобрел "Эвертон". К сожалению, первый сезон на "Гудисоне" у лидера исландцев не удался, в том числе и по причине травм, но при этом в матчах за сборную Сигурдссон проявлял свои наилучшие качество, делая результат. Стоит отметить, что состав у "викингов" очень опытный. Возраст большинства футболистов около или больше 30, но учитывая особенности стиля игры команды, это скорее плюс, чем минус. Помимо звезды Гилфи Сигурдссона, в окончательной заявке на Чемпионат мира невозможно не выделить основного хавбека "Бернли" Йоханна Гудмундссона, а также несменного бойца в средней линии "Кардиффа" и по совместительству капитана сборной Арона Гуннарсона, который уже на протяжение десяти лет является лидером команды, как на поле, так и в раздевалке.

Тренер

Главным тренером сборной Исландии является отечественный специалист Хеймир Хадльгримссон. Похвально, что даже в менеджерском сегменте федерация футбола страны делает ставку на доморощенных специалистов. Единолично, некогда работающий стоматологом 50-летний Хадльгримссон, возглавляет "викингов" два года. С 2011 года он работал помощником у опытного шведа Ларса Лагербека и после того, как оброс тренерским "мясом", в 2014 году был повышен до главного наставника сборной. В дуэте со скандинавским менеджером, исландец привел островитян к успеху на Евро-2016, после чего заслужил полное доверие местных руководителей федерации и, надо сказать, его полностью оправдал.

Перспективы на ЧМ

Сборная Исландии угодила в очень непростую группу "D" вместе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии, но едва ли это пугает островитян, которые, кажется, уже привыкли к сложным вызовам. Естественно, на бумаге фаворитами квартета выглядят южноамериканцы и балканцы, но в то же время, исландцы уже выучили наизусть и научились играть против хорватов, а "альбиселесте", как показал отбор, и сами способны создать себе проблемы. Поэтому "викинги" вполне способны побороться, если не за первое, так за второе место в группе. В общем, выход в 1/8 финала, конечно, немного удивит, но какой-то большой сенсацией считаться не будет.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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