Продолжили победную поступь: Бразилия сломила сопротивление Эквадора

Сборная Бразилии еще в марте вышла на чемпионат мира, поэтому оставшиеся игры для команды будут формальностью. Эквадор же располагается на шестой позиции и ведет борьбу за место в первой пятерке. Отставание от Аргентины и Чили составляет всего два очка, поэтому эквадорцы имеют шанс выйти на чемпионат мира напрямую, тем более, все конкуренты сегодня потеряли очки.

Несмотря на то, что Бразилия уже решила поставленную задачу, главный тренер Тито выставил на игру боевой состав. В атаке вышли Неймар, Габриэль Жезус и Виллиан, в центре поля Каземиро, Паулиньо и Аугусто. В запасе остались несколько игроков основы, однако и без них состав Бразилии выглядел мощно.

С первых минут матча хозяева поля завладели инициативой, а Эквадор всей командой отошел на свою половину поля. Уже на шестой минуте Паулиньо получил мяч, затем обыграл троих соперников и пробил по воротам, однако вратарь гостей в прыжке сумел отбить игровой снаряд на угловой. В дальнейшем бразильцы продолжили нагнетать обстановку у ворот Бангеры, хотя и без существенного обострения. Эквадор же за весь первый тайм отметился только одним неточным ударом.

Отсутствие моментов компенсировалось грубой игрой, команды часто нарушали правила, из-за чего темп игры постоянно падал. Эквадорцев это полностью устраивало, гости приехали за одним очком и весь первый тайм стойко оборонялись. Помимо удара Паулиньо, бразильцы в первой половине игры имели только один неплохой момент, когда пробивал Жезус, но Бангера не спал и отбил мяч на угловой.

Вторую половину игры Бразилия начала активнее, в самом начале тайма Жезус оторвался от Веласко и головой замыкал навес с правого края от Алвеса, мяч летел под перекладину, однако Бангера свою команду выручил. Затем бразильцы снова снизили скорость, но при этом продолжили владеть инициативой. На 68 минуте напомнил о себе Неймар, который накрутил Аильера, а затем пробил выше ворот. Через минуту хозяева заработали угловой, Виллиан навесил в центр штрафной, мяч оказался у свободного Паулиньо, а тот с нескольких метров расстрелял эквадорского вратаря. Тут же мог забить и Неймар, но его удар ногой отразил Бангера.

Эквадорцы же даже после пропущенного мяча ничем не отметились в атаке, Алиссон в "рамке" отдыхал. Бразилия, в свою очередь, организовала второй гол: Жезус ворвался в штрафную, технично подбросил мяч, затем в борьбе с защитником отдал головой передачу на Коутиньо, которому оставалось лишь поразить пустой угол ворот.

Бразильцы без особых проблем обыграли Эквадор, который упустил шанс приблизиться к Аргентине и Чили.

Бразилия – Эквадор 2:0

Голы: Паулиньо, 69 – 1:0; Коутиньо, 77 – 2:0

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алвес, Миранда (Силва, 46), Марсело, Аугусто (Коутиньо, 58), Паулиньо, Каземиро, Жезус, Неймар, Виллиан (Луан, 84).

Эквадор: Бангера, Рамирес, Ачильер, Арболеда, Веласко, А. Валенсия, Гайбор (Касарес, 73), Киньонес, Нобоа, Мартинес (М.Кайседо, 79), Э. Валенсия (Ф. Кайседо, 73).

Вячеслав Горбачев

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