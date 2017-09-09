Продолжить хорошую традицию: "Спартак" постарается победить на своем поле "Рубин"

"Спартак" – "Рубин"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Сергей Лапочкин

Переживающий не лучшие времена "Спартак" в рамках 9 тура РФПЛ примет на своем поле "Рубин". Казанцы постепенно находят свою игру, оборона становится монолитнее и уже не допускает тех детских ошибок, как например, в поединке с "Краснодаром". К тому же защита была усилена опытным Рагнаром Сигурдсоном, который уже выступал в РФПЛ. Исландец должен стать одним из стержневых игроков в оборонительных порядках команды Бердыева. Также к "Рубину" присоединился старый знакомый Сесар Навас, испанский защитник решил повременить с завершением карьеры, в случае необходимости он также может закрыть позицию в центре обороны, тем более что он прекрасно знаком с требованиями Бердыева. Без потерь также не обошлось, осиротела атака после ухода главного бомбардира Жонатаса. Бразилец перешел в "Ганновер", где успел забить в первой же игре за новый клуб. Сам игрок при этом отметил, что не покинул бы Казань, если бы "Рубину" не требовались деньги. Команда из Татарстана была вынуждена продать своего нападающего из-за тяжелого финансового положения.

"Спартак" на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, демонстрируя отнюдь не чемпионскую игру. Красно-белые выиграли только две игры в чемпионате, опережая находящийся в зоне стыковых матчей "Арсенал" лишь на два очка. Команда в текущем сезоне ужасно играет в обороне (13 пропущенных мячей, хуже только у "Анжи"), нападению же не всегда удаётся забить больше, чем пропустит вратарь. Смена стража ворот по ходу сезона также ничего не дала, Селихов действует не лучше Реброва.

Оборона же допускает серьезные ошибки. Серб Петкович – одно из самых странных приобретений этого трансферного окна, защитник пока ничего не показал, да и в целом о нем никто ничего до перехода в "Спартак" не слышал. Марко сыграл только два товарищеских матча за сборную, ему уже 25, и вряд ли стоит ждать, что он в таком возрасте раскроется. К тому же он даже не смог выиграть конкуренцию у Ещенко. Помимо Петковича усилить оборону никем не удалось. На флажке купили лишь бразильского атакующего полузащитника Рошу, который может дебютировать уже в матче против "Рубина".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 31 игру: 13 побед у "Спартака" , 11 – у "Рубина", 7 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Спартак" на своем поле выиграл у "Рубина" со счетом 2:1. в Казани команды сыграли 1:1.

"Спартак" всегда выигрывал у "Рубина" на стадионе "Открытие". Последний раз казанцы смогли победить своего соперника в Москве в 2010 году.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Боккетти, Комбаров, Самедов, Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Сигурдссон, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Канунников, М'Вила, Цакташ, Карадениз, Жемалетдинов.

Прогноз на матч:

"Спартак" наверняка постарается продолжить счастливую традицию и обыграть казанцев на своем стадионе. При этом стоит сказать, что все игры на "Открытии" были довольно напряженными, красно-белые всегда выигрывали только с минимальным счетом. Есть большая вероятность, что отчетная игра также закончится лишь с минимальным перевесом "Спартака", хотя "Рубин" иного мнения, казанцы едут в Москву за победой.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.70, на ничью – 3.80, на "Рубин" – 5.50.

Вячеслав Горбачев

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