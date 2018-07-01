Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Хорватия - Дания

Стадион: "Нижний Новгород"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Сборные Хорватии и Дании встретятся между собой в 1/8 финала ЧМ. Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Хорваты выиграли все три матча в своей группе, этим достижением на ЧМ может хвастаться только Бельгия и Уругвай, который вчера продлили свою серию до четырех победных матчей, обыграв Португалию.

Начали турнир хорваты с победы над сборной Нигерии, затем в очень ярком стиле была разгромлена команда Аргентины. В том матче хорошо проявили себя лидеры Ракитич и Модрич, раз за разом разрезавшие оборону соперника своими передачами. После двух матчей Хорватия уже обеспечила себе выход в плей-офф, однако сборная не стала сдавать последнюю игру, выиграв еще и у Исландии. Эта победа помогла сборной Аргентины выйти из группы, но Месси и компания не смогли преодолеть первый барьер в раунде плей-офф, проиграв Франции.

Хорватии же досталась более легкая часть сетки, где из фаворитов есть только Испания, с которой балканцы могут встретиться в четвертьфинала. Остальные же сборные, в том числе и Англия, вполне проходимые, если хорваты пройдут испанцев, то они могут замахнуться на финал.

Дания – одна из самых слабых сборных, попавших в 1/8 финала, если взглянуть на их игру в группе. Команда провалилась в игре с Перу, но при этом набрала три очка благодаря голу в редкой атаке. Затем датчане не впечатлили в матче с Австралией, сыграв 1:1. В последнем туре они выдали скучнейший матч против Франции (0:0), за что были освистаны зрителями, которые посетили в тот день "Лужники".

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой пять игр: у них по две победы, один матч завершился вничью.

Сборная Хорватии ранее лишь раз выходила из группы на ЧМ. В 1998 году она заняла третье место.

ЧМ-1998 считается самым удачным и для датчан. Во Франции они дошли до четвертьфинала.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Модрич, Брозович, Ракитич, Ребич, Манджукич, Перишич.

Дания: Шмейхель, Дальсггард, Кьяер, Кристенсен, Ларсен, Шоне, Дилейни, Поульсен, Эриксен, Систо, Йоргенсен.

Прогноз на матч Хорватия – Дания

Датчане провели в обороне фактически все матчи в группе, не должна стать исключением и игра против Хорватии. Однако хорваты сами любят играть вторым номером, проводя разящие контратаки, что показал матч против Аргентины. Балканцы являются фаворитами этого матча, однако вряд ли они выиграют с разницей более чем в один мяч.

Букмекеры предлагают на победу Хорватии коэффициент 1.80, на Данию – 5.60.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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