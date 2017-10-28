Продолжить победную поступь: "Манчестер Сити" с энтузиазмом едет на "Хоторнс"
"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Хоторнс" (Вест Бромвич)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Майк Джонс
Субботняя программа десятого тура английской Премьер-Лиги по традиции будет представлена большинством матчей, среди которых наименьшая интрига заложена в противостоянии "Вест Бромвича" и "Манчестер Сити" на "Хоторнс". Во-первых, потому что лидер чемпионата и одна из лучших команд по всем показателям в Европе едет в гости к не такому уж и неудобному в последнее время "Вест Бромвичу". Во-вторых, так как-то исторически складывается, что "дрозды" – очень удобный оппонент для "горожан" и не важно, где именно проходит матч и в какой форме пребывают обе команды.
Манкунианцы сейчас просто, что называется, в огне. За весь сезон во всех турнир подопечные Пепа Гвардиолы позволили себе оступиться лишь однажды, в начале кампании расписав мировую с "Эверотоном". На неделе в Кубке лиги в матче с "Вулверхэмптоном" "голубым" пришлось доказывать свое превосходство лишь в серии пенальти, но и тут они сплоховали. Благодаря осечкам "красных дьяволов" "горожане" оторвались от своего главного преследователя в турнирной таблице уже на пять очков, а потенциально разрыв имеет все шансы увеличиться, учитывая то, что ребятам Жозе Моуринью предстоит сыграть с крепкими бойцами Маурисио Почеттино.
"Вест Бромвич" звезд с неба не ловит. Неплохо стартовав, "мешков" засосала трясина кризиса. В последний раз команда Тони Пьюлиса побеждала во втором туре, после этого были только поражения и ничьи. С учетом набранных очков, а их всего десять, "дрозды" располагаются еще даже довольно высоко в турнирной лестнице – на 13 строчке.
Интересные факты противостояния "Вест Бромвич" и "Манчестер Сити":
"Манчестер Сити" не проигрывает "Вест Бромвичу" на протяжении 15 последних матчей в рамках Премьер-Лиги (14 побед и одна ничья).
Если "горожане" добудут три очка на "Хоторнс", то станут лучшей командой в истории АПЛ по итогам первых 10 туров.
В десяти поединках с "дроздами" Серхио Агуэро забил семь мячей и отдал четыре результативных передачи.
Ориентировочные составы на игру:
Вест Бром: Фостер, Ньом, Ливермор, Хегази, Гиббз, Крыховяк, Якоб, Брант, Родригес, Шадли, Рондон
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Бернарду Силва, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Агуэро
Прогноз на матч "Вест Бромвич" – "Манчестер Сити":
Естественно, в Англии каждый может обыграть каждого. Но с учетом всех проблем "Вест Бромвича" никак не верится, что именно коллектив Пьюлиса способен прервать внушительную беспроигрышную серию "Манчестер Сити".
Букмекеры не сомневаются в победе "горожан", о чем свидетельствует коэффициент 1.25. В то время, как котировки на выигрыш "дроздов" в среднем равняются 11.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Бернли
|9
|13
|9
|Ливерпуль
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3