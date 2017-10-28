Продолжить победную поступь: "Манчестер Сити" с энтузиазмом едет на "Хоторнс"

"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Хоторнс" (Вест Бромвич)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Майк Джонс

Субботняя программа десятого тура английской Премьер-Лиги по традиции будет представлена большинством матчей, среди которых наименьшая интрига заложена в противостоянии "Вест Бромвича" и "Манчестер Сити" на "Хоторнс". Во-первых, потому что лидер чемпионата и одна из лучших команд по всем показателям в Европе едет в гости к не такому уж и неудобному в последнее время "Вест Бромвичу". Во-вторых, так как-то исторически складывается, что "дрозды" – очень удобный оппонент для "горожан" и не важно, где именно проходит матч и в какой форме пребывают обе команды.

Манкунианцы сейчас просто, что называется, в огне. За весь сезон во всех турнир подопечные Пепа Гвардиолы позволили себе оступиться лишь однажды, в начале кампании расписав мировую с "Эверотоном". На неделе в Кубке лиги в матче с "Вулверхэмптоном" "голубым" пришлось доказывать свое превосходство лишь в серии пенальти, но и тут они сплоховали. Благодаря осечкам "красных дьяволов" "горожане" оторвались от своего главного преследователя в турнирной таблице уже на пять очков, а потенциально разрыв имеет все шансы увеличиться, учитывая то, что ребятам Жозе Моуринью предстоит сыграть с крепкими бойцами Маурисио Почеттино.

"Вест Бромвич" звезд с неба не ловит. Неплохо стартовав, "мешков" засосала трясина кризиса. В последний раз команда Тони Пьюлиса побеждала во втором туре, после этого были только поражения и ничьи. С учетом набранных очков, а их всего десять, "дрозды" располагаются еще даже довольно высоко в турнирной лестнице – на 13 строчке.

Интересные факты противостояния "Вест Бромвич" и "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" не проигрывает "Вест Бромвичу" на протяжении 15 последних матчей в рамках Премьер-Лиги (14 побед и одна ничья).

Если "горожане" добудут три очка на "Хоторнс", то станут лучшей командой в истории АПЛ по итогам первых 10 туров.

В десяти поединках с "дроздами" Серхио Агуэро забил семь мячей и отдал четыре результативных передачи.

Ориентировочные составы на игру:

Вест Бром: Фостер, Ньом, Ливермор, Хегази, Гиббз, Крыховяк, Якоб, Брант, Родригес, Шадли, Рондон

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Бернарду Силва, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Вест Бромвич" – "Манчестер Сити":

Естественно, в Англии каждый может обыграть каждого. Но с учетом всех проблем "Вест Бромвича" никак не верится, что именно коллектив Пьюлиса способен прервать внушительную беспроигрышную серию "Манчестер Сити".

Букмекеры не сомневаются в победе "горожан", о чем свидетельствует коэффициент 1.25. В то время, как котировки на выигрыш "дроздов" в среднем равняются 11.0.

Богдан Архипенко

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