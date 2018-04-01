Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе

"Уфа" – "Зенит"

Стадион: "Нефтяник" (Уфа, Россия)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Игорь Федотов (Москва)

В рамках 24-го тура РФПЛ "Уфа" примет на "Нефтянике" питерский "Зенит". Обе команды обладают высокой мотивацией на предстоящую встречу, так как будущие хозяева изо всех сил пытаются зацепиться за шестую строчку в турнирной таблице, тогда как подопечные Роберто Манчини уже просто мечтают вернуться в группу лидеров, о чемпионстве в стане питерской команды уже речь не идет.

"Уфа" перед этим туром занимает соседнее с "Зенитом" место – она шестая с 34 набранными очками. Команда Сергея Семака на данный момент является одним из немногих коллективов Премьер-лиги, за исключением пятерки лидеров, который может чувствовать себя в последнем отрезке чемпионата вполне комфортно. Дело в том, что четверку аутсайдеров чемпионата "нефтяники" опережают на девять очков.

В прошлом туре "Уфа" обыграла на выезде "Краснодар" со счетом 1:0. Единственный гол в составе гостей забил Иван Пауревич – хорватский форвард, который забивает уже в трех матчах подряд. В целом же в весенней части чемпионата команда Сергея Семака выглядит крепким орешком. В подтверждение тому команда в трех последних турах не потерпела ни одного поражения.

"Зенит" весной смотрится неважно. В Лиге Европы команда Роберто Манчини остановилась на стадии 1/8 финала, не справившись с немецким "РБ Лейпциг". В чемпионате России за два тура набрала всего два очка, раскатав ничьи с "Ростовом" (0:0) и "Амкаром" (0:0). Промежуточный итог – пятое место, но борьба за Лигу Чемпионов, а возможно и за чемпионство, еще далеко не закончена. "Локомотив" свой матч тура уже проиграл, так что есть шанс приблизиться к "железнодорожникам".

В тоже время у команды явные проблемы с атакой, а травма Александра Кокорина только усугубила ситуацию. В зимнее трансферное окно "Зенит" купил у "Тосно" Антона Заболотного, стиль игры которого похож на стиль Артема Дзюбы. При этом Заболотный в этом сезоне в 19 матчах за "Тосно" забил лишь четыре гола и не забивает с 4 ноября, когда отличился в игре с "Краснодаром".

Что касается истории противостояния двух команд, то "Зенит" не проиграл ни одного из семи матчей против "Уфы" в Премьер-лиге. В том числе и в игре первого круга текущего розыгрыша чемпионата России, когда питерцы разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0. Кстати, ни разу "Зениту" не удавалось выиграть у "Уфы" оба матча одного чемпионата. Нельзя не сказать о том, что в шести из семи поединков противостояния забивалось менее трех голов.

Интересные факты противостояния "Уфы" и "Зенита":

"Уфа" никогда не выигрывала у "Зенита" (2 ничьих и 5 поражений)

В 7 играх против питерцев "нефтяники" забили 2 гола

В трех весенних турах "Уфа" набрала 7 очков

"Зенит" не может выиграть в 4 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Уфа": Беленов – Живоглядов, Неделчару, Табидзе, Никитин, Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Обляков, Сысуев.

"Зенит": Лунев – Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, Ерохин, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Заболотный.

Прогноз на матч "Уфа" – "Зенит":

"Зенит" слабо выглядит в играх против команд с массированной обороной. "Амкар" и "Ростов" показали всем как нужно играть против самой богатой команды России. "Уфа" умеет играть в таком ключе, поэтому будущие гости наверняка испытают трудности в предстоящей игре. Подопечные Сергея Семака отлично играют в родных стенах, "нефтяники" приложат все силы для того, чтобы разжиться очками в этом матче.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество "Зениту". На победу гостей средний коэффициент составляет 2.00 балла, в то время как для уфимцев этот показатель равен 4.30 баллов. Что касается ничьей, то она оценивается с большей вероятностью – 3.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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