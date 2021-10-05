Продюссер "Матч ТВ" прокомментировал контракт с РПЛ
Генеральный продюсер телеканалов "Матч ТВ" Александр Тащин поделился информацией о финансовых условиях нового контракт с Российской Премьер-Лиги.
"Цифры, которые фигурируют в прессе, не соответствуют действительности. Мы их обычно не комментируем, но в данном случае, считаю, можем об этом сказать.
Та стоимость, которая будет заплачена за права в ближайшие четыре года, устраивает и нас, и клубы. Это деньги, которые не уходят в никуда – они идут на развитие всей системы клубного футбола.
Со своей стороны могу также добавить, что было принято решение о создании рабочей группы для более плотного взаимодействия с клубами – уверен, вместе мы сможем создать контент принципиально нового уровня", – сказал Тащин.
Ранее сообщалось, что по новому контракту за четыре сезона РПЛ заработает 28,6 млрд рублей.
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