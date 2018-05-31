Проект реконструкции стадиона "Челси" заморожен, возможно, из-за проблем Абрамовича с британской визой
"Челси" не будет в ближайшее время заниматься проектом реконструкции домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж", сообщает официальный сайт клуба.
Проект увеличения вместимости стадиона до 60 тысяч зрительских мест, стоимостью 500 миллионов фунтов, перенесен на неопределенный срок.
Основной причиной является "неблагоприятный инвестиционный климат". Возможно это связано с тем, что у владельца "Челси" Романа Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы.
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|38
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|Тоттенхэм
|38
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|Ливерпуль
|38
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|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31