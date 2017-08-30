Профессор Фробозе: "Татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов"

Профессор Инго Фробозе из Немецкого спортивного университета Кельна призывает футболистов отказаться от нанесения татуировок.

"Исследования показали, что татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов. Кожа является самым большим органом на теле человека, а мы его отправляем. 60-70 процентов чернил от татуировок не остаются на коже, а попадают в кровь. Из-за этого наша способность к восстановлению уменьшается. А большие татуировки влияют на способность организма потеть и терморегуляцию", - приводит слова Фробозе The Sun.

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