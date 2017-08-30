Профессор Фробозе: "Татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов"

Теги

Профессор Фробозе: "Татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов"

Профессор Инго Фробозе из Немецкого спортивного университета Кельна призывает футболистов отказаться от нанесения татуировок.

"Исследования показали, что татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов. Кожа является самым большим органом на теле человека, а мы его отправляем. 60-70 процентов чернил от татуировок не остаются на коже, а попадают в кровь. Из-за этого наша способность к восстановлению уменьшается. А большие татуировки влияют на способность организма потеть и терморегуляцию", - приводит слова Фробозе The Sun.

Не пропустите: Фанаты показали, каких еще татуировок не хватает Серхио Рамосу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов