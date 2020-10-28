Профессор медицины прокомментировал слова Роналду, который назвал тест на коронавирус "херней"
Профессор медицины Роберто Буриони потроллил португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который назвал тест на коронавирус "херней".
"Я приветствую моего коллегу Криштиану Роналду в рядах вирусологов. В матче с окулистами он очень пригодится", – написал Буриони в своем Twitter.
Напомним, что 35-летний Роналду заразился коронавирусом две недели назад, находясь в расположении сборной Португалии. С тех пор футболист находится на самоизоляции и пропустил матч национальной команды, а также три поединка "Ювентуса".
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|Болонья
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|26
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