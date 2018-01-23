Профессор, оперировавший Джикию, сделал прогноз по срокам восстановления футболиста

Теги георгий джикияроссия

Профессор, оперировавший Джикию, сделал прогноз по срокам восстановления футболистаПрофессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший защитника московского "Спартака" Георгия Джикию, сделал прогноз по срокам восстановления футболиста.

"Прогноз по срокам восстановления? Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем Чемпионате Мира, но это зависит от многих людей - от меня, от самого Георгия, от работников "Спартака". К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии", - цитирует Мариани СЭ.

Напомним, сама операция прошла успешно. | soccernews.ru

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