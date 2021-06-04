Профсоюз немецких футболистов назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Профсоюз немецких футболистов назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге

Фото сайт "Баварии"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил индивидуальную награду от профсоюза немецких футболистов.

Звёздного поляка признали лучшим игроком сезона в Бундеслиге. За него проголосовали 75,9 процента опрошенных.

В топ-3 также вошли Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" (7,1%) и Томас Мюллер из "Баварии" (3,5%).

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Левандовски забил 41 гол в 29 матчах. Это новый рекорд результативности для одного сезона в чемпионате Германии.

Не пропустите: Левандовски порассуждал о своём будущем. | http://soccernews.ru
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