Прогнозы на главные матчи выходных

“Манчестер Сити” - “Тоттенхэм”

20 апреля 14:30

Субботним днем на “Этихад” хозяева попытаются взять реванш за безумие среды. Ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов между этими командами подарил нам фантастическую игру. Победителем из драматичной битвы вышел “Тоттенхэм”. “Шпорам” помогло правило выездного гола. На этот раз командам придется обойтись без системы VAR, вылетов из сетки и прочих пикантностей. Для “Сити” очное противостояние станет великолепной возможностью взять реванш, но при этом команда Гвардиолы не имеет права отдаться эмоциям - на кону чемпионский титул, который теперь становится еще более желанным. “Тоттенхэм” же после исторического успеха на европейской арене может вернуться на “Этихад” в легком похмелье. Победа парней Пепа выглядит наиболее вероятной, но и ничейного исхода горячего противостояния исключать не стоит. Поставить на “Ман Сити” не проиграет и тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1,57.

“Краснодар” - “Зенит”

20 апреля 21:00

В российском чемпионате кипят свои страсти. “Зенит” из Санкт-Петербурга имеет великолепные шансы на завоевание чемпионского титула. В настоящий момент команда Сергея Семака оторвалась на шесть очков от “Локомотива” и “Краснодара”. Выезд на юг России может окончательно поставить точку в золотой гонке. В этом же туре встречаются “Локомотив” и ЦСКА, то есть еще два преследователя могут потерять очки. Дело за малым - обыграть “быков” на их арене, что в этом сезоне удалось только “Ахмату” и “Спартаку” в первой части сезона. Если исходить из фактов, то по весне “Зенит” редко действует с позиции силы, а в матчах с прямыми конкурентами - никогда. Клуб из Санкт-Петербурга очень бережно относится к своему отрыву, предпочитая ничью поражению. Так было в игре со “Спартаком”, так же было и в недавнем матче против “Локомотива”. Некоторая осторожность не помешала бы и “Краснодару”. Если южане большими силами пойдут в атаку, то рискуют получить стремительный ответ от Азмуна и компании. В последнее время “быки” испытывают некоторые трудности с результатами. Без вопросов получилось обыграть только “Анжи”. Матч с “Зенитом” важен не только с точки зрения турнирных задач, но и для уверенности в себе. Предсказать победителя в таких встречах всегда трудно, но можно с уверенностью ожидать голов в обе стороны. Повысить выигрышный коэффициент поможет комбинированная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.4.

ПСЖ - “Монако”

21 апреля 21:00

А во Франции чемпион уже известен. Ну, или почти известен. ПСЖ осталось набрать два очка до финиши сезона, чтобы официально завоевать очередной титул. Или дождаться любой осечки “Лилля”. Парижане уже трижды могли самостоятельно вершить собственную судьбу, но неожиданно раздарили очки соперникам. Сперва “Страсбур” чуть не переиграл ПСЖ на выезде - от поражения лидера французского сезона спас гол Керера на 82 минуте. Затем команда Тухеля отправилась в гости к “Лиллю”, где могла красиво оформить завоевание трофея на поле главного оппонента сезона. Вместо этого парижане остались в меньшинстве еще в первом тайме и потерпели сокрушительное поражение со счетом 5:1. В третий раз ПСЖ встречался с “Нантом” среди недели. Казалось бы, здесь победа никуда не денется, но “канарейки” имели собственное мнение на сей счет. На гол Дани Алвеса они ответили тремя своими мячами. К слову, последний из них влетел от ноги всё того же Алвеса. При счете 3:1 о праздновании чемпионства парижане уже не задумывались - унести бы ноги от поражения. Вышло отквитать лишь один мяч - 3:2. Если коротко, то “Монако” Александра Головина не позавидуешь. Соперник зол и жаждет свой трофей. Да и сами монегаски сейчас находятся не в самой лучшей форме - в последних трех турах ни одной победы. При том в соперниках у “Монако” были не самые грозные команды Франции - “Кан”, “Генгам” и “Реймс”. Предварительно победа ПСЖ не вызывает сомнений. Команде Тухеля пора выиграть. Поставим на викторию парижан и 2-4 гола в матче с коэффициентом 2,55.

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