Проголосовали 90%: в "Рубине" выбрали лучшего игрока апреля

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Проголосовали 90%: в "Рубине" выбрали лучшего игрока апреля

Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком казанского клуба по итогам апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

Кварацхелия занял первое место по итогам голосования. За грузинского хавбека отдали голоса 90 процентов болельщиков. В апреле Кварацхелия принял участие в трех матчах и забил один гол.

В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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