Прогресс есть: Головин прокомментировал победный матч с "Тулузой"

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Прогресс есть: Головин прокомментировал победный матч с "Тулузой"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что думает о победе команды в матче с "Тулузой" (2:1) в 23-м туре чемпионата Франции. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах", - сказал Головин.

Российский футболист отметился в матче голом на 15 минуте.

"Монако" занимает 18 место турнирной таблицы, имея в активе 18 баллов.

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