Прогулка в Сток-он-Трент: "Манчестер Сити" едет за тремя очками к "гончарам"

"Сток Сити" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Бет365" (Сток-он-Трент, Англия)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Джонатан Мосс (Йоркшир)

Вечером в понедельник матчем на стадионе "Бет365" будет закрыт 30-й тур английской Премьер-лиги. Находящийся в зоне вылета "Сток Сити" примет лидера чемпионата "Манчестер Сити", который на 13 пунктов опережает ближайшего преследователя. В этой паре однозначным фаворитом выступают гости, которые рвутся в кратчайшие сроки гарантировать себе чемпионский титул в АПЛ. В свою очередь у будущих хозяев своя мотивация, "гончары" всего в одном пункте от спасительного 17-го места, поэтому приложат все силы для того, чтобы взять очки в предстоящей игре.

В предыдущие сезоны "Сток Сити" носил гордое звание "крепкого середняка". Однако в текущем чемпионате ситуация несколько иная. Команда Пола Ламберта борется за выживание в Премьер-лиге, находясь на 19-й строчке в турнирной таблице. Правда, положение "гончаров" не критичное. Отставание от "Саутгемптона", который вне зоны вылета, всего одно очко. А, значит, вся борьба за сохранение прописки в АПЛ еще впереди.

В предыдущих пяти турах Премьер-лиги "Сток Сити" хоть и проиграл только один раз, но смог набрать только 4 очка благодаря ничейным исходам. Лишь три гола забила команда за этот отрезок, пропустив на один гол больше. Наиболее результативным игроком коллектива является швейцарский легионер Шакири, в активе у которого 7 голов и 6 ассистов. На своем поле "гончары" провели в этом сезоне уже 14 матчей. Лишь в пяти из них команда радовала победам своих поклонников, при 4 ничьих и 5 поражениях. Однако вот уже в трех домашних матчах кряду команда Пола Ламберта не проигрывает. Среди травмированных значится только один игрок – Маме Диуф.

"Манчестер Сити" в этом сезоне в представлениях не нуждается. Хосепу Гвардиоле удалось построить футбольную машину и в Англии, снова удивив весь футбольный мир. Однако в гостях "горожане" в последнее время стали не такими грозными, как раньше. Ведь если посмотреть на 5 последних выездных поединков в рамках национального первенства, то в трех из них манкунианцы теряли очки (ничьи с "Бернли" и "Кристал Пэлас", а также поражение от "Ливерпуля").

В предыдущем туре "Манчестер Сити" принимал действующего чемпиона лондонский "Челси" и одержал минимальную победу со счетом 1:0. Хозяева продемонстрировали абсолютное доминирование по всем игровым компонентам. Достаточно сказать, что гости не смогли нанести ни одного удара в створ ворот и преимущественно оборонялись. Автором единственного гола стал Бернарду Силва на 46-й минуте.

В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Англии "Сток Сити" проиграл манкунианцам со счетом 2:7 и это было четвертое крупное поражение "гончаров" от "Манчестер Сити" за шесть последних матчей. Отдельно надо сказать о том, что в 11 из 16 последних матчей между командами минимум одна команда не забивала.

Интересные факты противостояния "Сток Сити" и "Манчестер Сити":

Матч первого круга между соперниками завершился со счетом 7:2 в пользу "Манчестер Сити"

Последний раз "Сток Сити" выигрывал у манкунианцев дома в декабре 2015 года (2:0)

"Манчестер Сити" выиграл пять из шести крайних матчей в Премьер-лиге

В предыдущих 11 матчах чемпионата "гончары" одержали одну победу

Ориентировочные составы на игру:

"Сток Сити": Батлэнд – Бауэр, Шоукросс, Зума, Стафилидис, Кэмерон, Ндиайе, Аллен, Шупо-Мотинг, Шакири, Крауч.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Компани, Делф, Гюндоган, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Бернарду Силва, Жезус.

Прогноз на матч "Сток Сити" – "Манчестер Сити":

На предыдущий матч "Манчестер Сити" против "Базеля" Хосеп Гвардиола выставлял отнюдь не сильнейший состав. Наставник "горожан" явно берег лидеров для поездки в Сток-он-Трент. Лидеру АПЛ нужно выиграть четыре-пять матчей, чтобы стать недосягаемым. Можно не сомневаться, что в игре против "гончаров" манкунианцы захотят сделать первый такой шаг. Шансы "Сток Сити" на положительный результат, который не выигрывал уже пять матчей, крайне ничтожны.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество "Манчестер Сити". На победу хозяев поля средний коэффициент составляет 1.22 баллов, в то время как на успех "Стока" лишь в районе 12.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 6.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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