Проходная группа России и другие итоги жеребьевки Чемпионата Мира-2018

Редакция SoccerNews подводит итоги жеребьевки Чемпионата Мира-2018, которая состоялась в Кремле в первый день зимы.

Проходная группа

1. Россия

2. Саудовская Аравия

3. Египет

4. Уругвай

Сразу после жеребьевки все признали, что сборной России досталась самая легкая группа из всех возможных на предстоящем Чемпионате Мира-2018. Действительно, россиянам выпали одни из последних команд в каждой из трех корзин. Самый сильный соперник на бумаге – Уругвай, но ведь со второй корзины могли попасться, например, Испания или Англия. В составе южноамериканцев множество высококлассных футболистов, чего только стоят Суарес, Кавани и Годин. Но вместе с тем, стоит признать, что уругвайцы в отборочном цикле, несмотря на занятое второе место выглядели очень блекло, из 18 игр проиграв в пяти, а еще четыре сведя вничью.

Египет – топовая сборная африканского континента, которая всегда находится в числе фаворитов на КАН, но вот на Чемпионат Мира "фараоны" пробились впервые с 1990 года, а это значит, что опыта турнира такого масштаба у нынешних сборников нет. Тем не менее, на бумаге, это все же лучше для России, чем европейские коллективы вроде Исландии, Дании и Швеции. Что касается Саудовской Аравии – то тут сложно что-то комментировать. Это, безусловно, счастливый билет, потому как слабее команды на мировом первенстве трудно себе даже представить.

И все же, как показывает опыт, проходная группа для России – еще не повод радоваться, потому как еще свеж в памяти провал наших в Бразилии или на ЧМ-2002, когда жребий также считался относительно удачным.

Заруба Роналду против Испании

1. Португалия

2. Испания

3. Марокко

4. Иран

Можно только поздравить жителей Сочи с тем праздником, который готовят им португальцы и испанцы на второй день Чемпионата Мира. Один из самых статусных и интригующих поединков группового раунда пройдет уже в первом туре и, по идее, именно в нем должен определиться фаворит квартета, потому как Марокко и Иран, при всем уважении, ну никак не дотягивают до уровня топ сборных, коими безусловно являются действующие чемпионы Европы и чемпионы мира 2010 года.

Европа – фаворит

1. Франция

2. Австралия

3. Перу

4. Дания

В квартете "С" повезло со жребием не только Франции, но и Дании, которая имеет хорошие шансы пробиться в плей-офф. Потому как нынешняя Австралия – это скорее поставщик очков, а Перу – откровенно говоря, самая слабая команда Южной Америки из тех, что квалифицировались на Мундиаль.

Группа "смерти" или "любовь" Аргентины и Нигерии

1. Аргентина

2. Исландия

3. Хорватия

4. Нигерия

Если и возможна группа "смерти" на Чемпионате Мира, то выглядит она именно так. Вынося за скобки футбольное величие сборной Аргентины можно смело заявить, что квартет "D" собрал плюс-минус равные команды с поправкой на Нигерию, от которой никогда не знаешь, чего ожидать. Африканцы начали хвататься за голову, когда осознали, что снова угодили в одну группу с "Альбиселесте". Потому как в пяти из последних семи мировых первенств эти команды непременно выясняли отношения на групповом этапе.

Кроме того, своя любопытная история противостояний есть и у исландцев с хорватами. На прошлый Мундиаль "клетчатые" в стыках отсекли островитян от поездки в Бразилию, а в этом отборочном цикле Исландия обошла Хорватию в споре за прямую путевку, хоть и в личных встречах лучшими были балканцы.

Добыча для бразильцев

1. Бразилия

2. Швейцария

3. Коста-Рика

4. Сербия

Для такой сборной, как Бразилия просто не существует неудачного жребия. И все же "кудесникам мяча" досталась несильная группа, в которой пятикратные чемпионы мира на голову превосходят всех своих оппонентов, шансы которых, в свою очередь, в споре между собой за второе место очень даже равны. Сербия и Швейцария, памятуя выступления сборной Коста-Рики на прошлом форуме, закидывать шапками Наваса и компанию раньше времени точно не будут.

Группа "полусмерти"

1. Германия

2. Мексика

3. Швеция

4. Южная Корея

Классные соперники попались и действующим чемпионам мира – сборной Германии. Как и группа "Е", квартет "F" выделяется наличием одного явного фаворита и остальными тремя примерно равными по силе сборными. Разница только в том, что здесь статус команд немножко выше, чем у "бразильской" тройки – от того и "полусмерти". Подобный расклад на руку не только болельщикам, но и самой Бундестим, потому как подготовится к матчам в плей-офф всегда лучше, сражаясь против сильных соперников.

Все условия для Бельгии и Англии

1. Бельгия

2. Панама

3. Тунис

4. Англия

Наряду с матчем Португалии и Испании еще одно футбольное европейское "месиво" предвидится на групповом стадии, когда сойдутся сборные Бельгии и Англии. В этом случае особенно повезло жителям Калининграда, которые 28 июня имеют шанс воочию понаблюдать за Кейном, Лукаку, Де Брюйне и остальными звездами мирового уровня. Что англичане, что бельгийцы не должны иметь проблем с выходом в плей-офф, ведь их соперники – сборные Панамы и Туниса. Если бы еще полгода назад, кто-то бы сказал, что эти команды будут между собой выяснять отношения на Чемпионате Мира, того бы точно подняли на смех. Тем не менее, это реальность, и она такова, что и те, и другие получат шанс завоевать свои исторические очки на футбольном первенстве.

Равные

1. Польша

2. Сенегал

3. Колумбия

4. Япония

Не яркая, но вместе с тем, очень равной и от этого не менее интересной получилась заключительная группа "Н". Так вышло, прежде всего, благодаря наличии сборной Польши в первой корзине, которая продолжает пожинать плоды своего великолепного поколения игроков. В соперники подопечным Адама Навалки достались очень солидные команды, являющиеся почетными представителя своего континента, в каждой из которых блистают футболисты представляющие европейские топ-чемпионаты.

Богдан Архипенко

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