Проходные соперники для манкунианцев и минус два фаворита: итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов
Вчера в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Редакция SoccerNews подведет ее итоги и оценит шансы каждой из команд на продолжение борьбы в самом престижном европейском турнире.
"Ювентус" - "Тоттенхэм"
Провалив прошлую лигочемпионовскую кампанию "Тоттенхэм" сделал правильные выводы, окреп и уже в текущем сезоне выиграл группу с действующим обладателем Кубка "Реалом". Тем не менее, это не спасло "шпор" уже на стадии 1/8 финала от стычки с действующим финалистом евротурнира и чемпионом Серии А "Ювентусом", который вышел в плей-офф со второго места, пропустив вперед "Барселону". Пока непонятно, кому из команд больше не повезло, но учитывая матчи в осенней части Лиги Чемпионов, без сомнений, дуэль будет захватывающей.
Интересные факты
Команды ранее не встречались.
Эрик Ламела пять раз играл против "Юве" в составе "Ромы" (В1 П3). Аргентинец ни разу не забил, а в одном из матчей был удален с поля.
Давинсон Санчес и Хуан Куадрадо вместе играют за сборную Колумбии.
"Базель" - "Манчестер Сити"
Если кому и повезло с жеребьевкой, так это манчестерким клубам. Текущему лидеру английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" достался в оппоненты бессменный чемпион Швейцарии "Базель". В прошлом году швейцарцы полностью провалили групповой этап, даже не отобравшись в Лигу Европы. На этот раз, надо признать, подопечным Рафаэля Вики повезло и с квартетом, и с обстоятельствами. "Базель" оставил позади ЦСКА и "Бенфику", пропустив вперед лишь "Манчестер Юнайтед", обыграв немотивированных "красных дьяволов" в предпоследнем туре.
Подопечные Пепа Гвардиолы без проблем и даже с запасом выиграли группу с "Шахтером", "Наполи" и "Фейеноордом". "Горожане" в этом сезоне выглядят просто великолепно, причем на всех фронтах. И, если честно, мало верится в то, что "Базель" сумеет навязать хоть какую-то борьбу английскому гранду.
Интересные факты
Команды ранее не встречались.
В этом сезоне "Базель" играл на групповом этапе против принципиальных конкурентов "горожан" из "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" швейцарцы уступили 0:3, однако дома взяли сенсационный реванш - 1:0.
"Порту" - "Ливерпуль"
Также, как и "Манчестер Сити" повезло со жребием еще одному представителю Туманного Альбиона "Ливерпулю". В соперники мерсисайдцам достался "Порту". Обе команды на групповой стадии серьезно поколбасило. "Драконы" лишь в последнем туре вырвали путевку в плей-офф, обыграв никудышный "Монако". Также и "Ливерпуль" в не самом сильном квартете тянул до последнего, чтобы потом напоследок в кровожадном стиле хищника растерзать беднягу "Спартак".
"Порту" – подходящий соперник для этого "Ливерпуля". Команда Сержиу Консейсао подобно коллективу Юргена Клоппа любит играть в атаку, имея решето в обороне. Но индивидуальный класс исполнителей у англичан гораздо выше, поэтому проблем с выходом в четвертьфинал у "красных" не должно возникнуть.
Интересные факты
"Ливерпуль" не проиграл ни одного из последних четырех матчей с "Порту". Мерсисайдцы победили дома и сыграли вничью в гостях на групповом этапе ЛЧ-2007/08, а также в 1/4 финала Кубка УЕФА-2000/01.
"Порту" забил пять безответных мячей в последнем матче с командой из Англии. Это был поединок с "Лестером" в шестом туре прошлой Лиги чемпионов. Английский клуб на тот момент уже вышел в плей-офф.
Мигель Лаюн уже играл на берегах Мерси и даже забил гол. Он отличился за "Уотфорд" в поединке с "Эвертоном" (2:2). Помимо этой встречи, мексиканец провел в премьер-лиге всего два матча.
"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"
Третьим английским клубом, которому повезло с жеребьевкой стал "Манчестер Юнайтед". В соперники ребятам Жозе Моуринью досталась крайне нестабильная, но веселая "Севилья". По правде, у "красных дьяволов" не должно возникнуть проблем с проходом далее по турниру, потому как в пользу английского клуба говорит абсолютно все – начиная с класса футболистов и тренерского штаба и заканчивая опытом. В прошлом году андалузцы также выбрались в плей-офф Лиги Чемпионов и тогда сразу же споткнулись о "Лестер". Тогда ребятам Хорхе Сампаоли немало досталось от испанской прессы и по делу, но в этом случае севильцы находятся в совершенно другой ситуации, их никто не будет ругать за поражение, а это значит, что им терять нечего.
Интересные факты
Команды прежде не встречались.
В этой паре сыграют победители двух последних розыгрышей Лиги Европы УЕФА. "МЮ" выиграл турнир в прошлом сезоне, а "Севилья" установила рекорд, завоевав трофей три раза подряд в 2014, 2015 и 2016 годах.
"Севилья" в нынешней кампании уже гостила на северо-западе Англии - андалузцы сыграли вничью с "Ливерпулем" (2:2) в гостевом матче группового этапа. В ноябре состоялся ответный поединок, в котором испанцы взяли очко, сумев отыграться со счета 0:3.
"Реал" - "Пари Сен-Жермен"
Безусловно, центральным противостоянием 1/8 финала Лиги Чемпионов станет схватка "Реала" и ПСЖ. Потому как уже в первом раунде плей-офф отсеется один из фаворитов этого турнира. Мадридцы не нуждаются в представлении – команда Зинедина Зиданна трижды за последние четыре года триумфовала в самом престижном евротурнире. Парижане из года в год называются одним из претендентов на Кубок, но до сих пор команде чего-то не хватало. В прошлом году с командой Унаи Эмери на этой стадии произошел несчастный случай (фиаско в борьбе с "Барселоной") и вот теперь с этой точки зрение будет любопытно посмотреть, сделал ли французский клуб и его тренерский штаб правильные выводы.
Интересные факты
Команды встречались шесть раз, каждая одержала две победы.
На прошлой неделе Криштиану Роналду получил в Париже свой пятый "Золотой мяч".
В 2014 году вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария выиграл Лигу чемпионов УЕФА с "Реалом".
"Шахтер" - "Рома"
Очень довольны жеребьевкой и болельщики из Украины. Донецкий "Шахтер" получил в соперники одну из двух желаемых команд, которые только могли попасться "Рому". Действительно, "горняки" имеют великолепный шанс пробраться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, как они это уже делали в сезоне 2010/2011. Тогда еще подопечные Мирчи Луческу достаточно легко обыграл "волков" на стадии 1/8 финала с общим счетом 6:2.
Римляне – достаточно удобный соперник для донетчан, потому как любит играть в атаку, а это как раз то, что и нужно быстрой и контратакующей команде Паулу Фонсеки. В этом смысле опыт домашний опыт игр с "Наполи" и "Манчестер Сити" должен помочь украинскому клубу.
Интересные факты
"Шахтер" прошел "Рому" в 1/8 финала ЛЧ-2010/11, победив как в гостях (3:2), так и дома (3:0).
Полузащитник "Шахтера" Фред и вратарь "Ромы" Алиссон в 2013 году вместе выступали за бразильский "Интернасьонал".
"Челси" - "Барселона"
Наряду с парой "Реал" – ПСЖ центральным событием первой стадии плей-офф Лиги Чемпионов станет противостояние старых "друзей" "Челси" и "Барселоны". За последние 12 лет лондонцы и каталонцы 10 раз встречались в рамках еврокубкового турнира номер один и всегда матчи выходили конкурентными и захватывающими. Более того, статистика говорит о полном равенстве обеих команд – в 16 играх англичане и испанцы одержали по пять побед. Относительно фаворита в этом случае гадать бессмысленно, поэтому нейтральным болельщикам остается надеяться на то, что и на этот раз команды не подкачают, а также будет как можно больше красивых голов, таких, как например от Рональдиньо в 2005.
Интересные факты
Лионель Месси не забил "Челси" ни в одном из восьми предыдущих матчей. Против этого клуба он провел больше всего встреч без забитых мячей.
"Челси" 12 раз встречался с "Барселоной" и одержал четыре победы. Трижды выигрывала "Барселона".
Лондонцы победили каталонцев в 1/8 финала ЛЧ-2004/05 несмотря на шедевральный гол Роналдиньо. По сумме двух встреч синие взяли верх со счетом 5:4.
"Бавария" - "Бешикташ"
Из команд, занявших второе место на групповом этапе больше всего со жребием повезло чемпиону Бундеслиги "Баварии". Мюнхенцам в оппоненты досталась главная сенсация осенней части Лиги Чемпионов "Бешикташ". Стамбульский клуб, который попал в равную группу сумел проявить себя наилучшим образом и впервые в истории вышел в 1/8 финала, да еще и с первого места. Приуменьшать силу и амбиции "черных орлов" точно не стоит, тем не менее, нельзя не отметить, что баварцы просто обязаны проходить турков, иначе "Баварию", как единственного оставшегося представителя Германии в еврокубковом турнире номер один немецкая пресса и общественность просто распнет.
Интересные факты
"Бавария" дважды победила "Бешикташ" на групповом этапе ЛЧ-1997/98 с одинаковым счетом 2:0. Ни до ни после команды не встречались.
Нынешний вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма забил два мяча за "Порту" в первые 10 минут четвертьфинального противостояния с "Баварией" в апреле 2015 года.
Марио Гомес, завоевавший главный трофей Лиги чемпионов с "Баварией" Юппа Хайнкеса в 2013 году, один сезон провел в аренде у "Бешикташа".
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Базель
|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
|6
|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2