Проиграть нельзя, выиграть: ЦСКА ждет непростой матч с тульским "Арсеналом"
ЦСКА – "Арсенал" Тула
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Воскресная программа предпоследнего тура российской Премьер-Лиги завершится интереснейшим противостоянием на "ВЭБ Арене", где местный ЦСКА встретиться с тульским "Арсеналом". Накануне главный соперник армейцев "Спартак" в борьбе за вторую строчку, которая позволяет на прямую пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов, обыграл "Ростов" и получил преимущество, в том числе и психологическое. Теперь же для того, чтобы сохранить шансы на серебреные медали, подопечным Виктора Гончаренко необходимо не только побеждать туляков и "Анжи" в оставшихся двух турах, но и надеяться на осечку команды Массимо Карреры в московском дерби против "Динамо".Поединок обещает быть для обеих команд непростым, поскольку "Арсенал" имеет перед свои задачи. "Канониры" отчаянно борются с "Уфой" за последнее еврокубковое место. Сейчас у команд поровну очков, но календарь гораздо сложнее именно у ребят Миодрага Божовича. После выездного поединка с ЦСКА, "пушкарям" предстоит дома принять новоиспеченного чемпиона РФПЛ "Локомотив".
Что касается кадровой составляющей, то у "красно-синих" проблем в этом аспекте не убавляется. Помимо давно травмированных Васина и Горюшенко, из-за перебора желтых карточек матч пропустит Алексей Березуцкий. Также на неделе стало известно, что до конца сезона выбыл Щенников из-за проблем с пахом, в то время как физическое состояние Вернблума и Дзагоева будет оценено только в день матча. Тренерский штаб "Арсенала" не может рассчитывать на Кирилла Комбарова, восстановление которого несколько затягивается.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Арсенала":
Тульский "Арсенал" одержал всего одну победу над ЦСКА. Случилось это в рамках первого круга, тогда благодаря голу Горана Чаушича туляки завоевали три очка.
До этого "канонирам" тяжело давались игры против армейцев. В четырех предыдущих официальных поединках "Арсенал" забил всего два мяча, при этом пропустив десять.
Команда Миодрага Божовича великолепно выступает дома, чего не скажешь о выездных встречах. В крайнем выездном поединке "пушкари" капитулировали перед "Крансодаром" со счетом 3:0.
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Муса, Чалов
Арсенал: Левашов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Альварес, Берхамов, Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба
Прогноз на матч ЦСКА – "Арсенал":
Безусловно, ЦСКА является явным фаворитом, хоть и никто не обещает, что будет просто. Тем не менее, букмекеры более, чем уверены в победе армейцев, о свидетельствует коэффициент 1.3. В то время как виктория "Арсенала" в среднем оценивается в 10.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|ЦСКА Москва
|28
|52
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Динамо Москва
|29
|37
|9
|Урал
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|36
|11
|Ахмат
|28
|35
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13