Проиграть нельзя, выиграть: обескровленный "Реал" принимает "Севилью"
"Реал" Мадрид – "Севилья"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Из четырех матчей субботней программы 15-го тура испанской Ла Лиги особняком стоит выделить противостояние на "Сантьяго Бернабеу", где местные любимцы "Реал" схлестнутся против "Севильи". Схватки этих двух коллективов никогда не бывают скучными и это практически всегда гарантия забитых голов. Подумать только, в последний раз в матчах между мадридцами и андалузцами не было забитых мячей в далеком 1993 году. Тогда, как раз таки в 15 туре обе команды не смогли отличиться, расписав одну из немногих "сухих" ничьих в истории их футбольных дуэлей.
Кроме того, особого перчинки противостоянию "Реала" и "Севильи" прибавляет тот факт, что команды являются соседями в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков – по 28, отставая и от "Барселоны", и "Валенсии", и "Атлетико". Победу в матче, что для одних, что для других сложно переоценить, ведь когда как не сейчас наверстывать упущенное, а растерянно уже и так достаточно много баллов.
Интересно, что андалузцы в этом сезоне проиграли всем своим конкурентам – то есть тем, кто располагается выше. Подопечные Эдуардо Бериццо на выезде не смогли справится с тремя лидерами, а "летучими мышами" и вовсе были беспощадно разбиты со счетом 4:0. Кстати, мадридский гранд также не самым лучшим образом отыграл против все той же "Валенсии" и "Атлетико". Нет сомнений в том, что "Реалу" придется несладко и, прежде всего, из-за существенных кадровых проблем в линии защиты. Сразу три основных футболиста "галактикос" дисквалифицированы, а это Серхио Рамос, Дани Карвахаль и Каземиро. Кроме того, после матча с дортмундской "Боруссией" на неделе в лазарет отправился Рафаэль Варан.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Севильи":
В общей сложности "Реал " и "Севилья" выясняли отношения 159 раз. Огромное преимущество на стороне "сливочных" – 85 побед против 46 – на счету "нервионцев". Всего 28 встреч завершились вничью.
Королевский клуб забивал, как минимум, два гола в ворота севильцев в последних десяти матчах в рамках Ла Лиги.
"Реал" выиграл в 11 из последних 12 домашних матчей против "Севильи" во всех соревнованиях.
В крайнем матче на "Сантьяго Бернабеу" подопечные Зинедина Зидана обыграли андалузский клуб со счетом 4:1. На гол Йоветича мадридцы ответили дублем Роналду и точными выстрелами Начо и Крооса.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Хакими, Вальехо, Начо, Марсело, Модрич, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Бензема
Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Лангле, Кьяер, Эскудеро, Банега, Писарро, Ф. Васкес, Сарабия, Нолито, Бен-Йеддер
Прогноз на матч "Реал" – "Севилья":
Матч сложный для прогнозирования, потому как с одной стороны большие кадровые проблемы у "Реала", а с другой – далеко не в лучшей форме "Севилья".
Букмекеры же не сомневаются в победе "сливочных", что можно понять их коэффициента 1.3. В то время, как виктория андалузцев в среднем равняется 8.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Лас Пальмас
|15
|10
|20
|Малага
|14
|8