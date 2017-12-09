Проиграть нельзя, выиграть: обескровленный "Реал" принимает "Севилью"

"Реал" Мадрид – "Севилья"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Из четырех матчей субботней программы 15-го тура испанской Ла Лиги особняком стоит выделить противостояние на "Сантьяго Бернабеу", где местные любимцы "Реал" схлестнутся против "Севильи". Схватки этих двух коллективов никогда не бывают скучными и это практически всегда гарантия забитых голов. Подумать только, в последний раз в матчах между мадридцами и андалузцами не было забитых мячей в далеком 1993 году. Тогда, как раз таки в 15 туре обе команды не смогли отличиться, расписав одну из немногих "сухих" ничьих в истории их футбольных дуэлей.

Кроме того, особого перчинки противостоянию "Реала" и "Севильи" прибавляет тот факт, что команды являются соседями в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков – по 28, отставая и от "Барселоны", и "Валенсии", и "Атлетико". Победу в матче, что для одних, что для других сложно переоценить, ведь когда как не сейчас наверстывать упущенное, а растерянно уже и так достаточно много баллов.

Интересно, что андалузцы в этом сезоне проиграли всем своим конкурентам – то есть тем, кто располагается выше. Подопечные Эдуардо Бериццо на выезде не смогли справится с тремя лидерами, а "летучими мышами" и вовсе были беспощадно разбиты со счетом 4:0. Кстати, мадридский гранд также не самым лучшим образом отыграл против все той же "Валенсии" и "Атлетико". Нет сомнений в том, что "Реалу" придется несладко и, прежде всего, из-за существенных кадровых проблем в линии защиты. Сразу три основных футболиста "галактикос" дисквалифицированы, а это Серхио Рамос, Дани Карвахаль и Каземиро. Кроме того, после матча с дортмундской "Боруссией" на неделе в лазарет отправился Рафаэль Варан.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Севильи":

В общей сложности "Реал " и "Севилья" выясняли отношения 159 раз. Огромное преимущество на стороне "сливочных" – 85 побед против 46 – на счету "нервионцев". Всего 28 встреч завершились вничью.

Королевский клуб забивал, как минимум, два гола в ворота севильцев в последних десяти матчах в рамках Ла Лиги.

"Реал" выиграл в 11 из последних 12 домашних матчей против "Севильи" во всех соревнованиях.

В крайнем матче на "Сантьяго Бернабеу" подопечные Зинедина Зидана обыграли андалузский клуб со счетом 4:1. На гол Йоветича мадридцы ответили дублем Роналду и точными выстрелами Начо и Крооса.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Хакими, Вальехо, Начо, Марсело, Модрич, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Бензема

Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Лангле, Кьяер, Эскудеро, Банега, Писарро, Ф. Васкес, Сарабия, Нолито, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "Реал" – "Севилья":

Матч сложный для прогнозирования, потому как с одной стороны большие кадровые проблемы у "Реала", а с другой – далеко не в лучшей форме "Севилья".

Букмекеры же не сомневаются в победе "сливочных", что можно понять их коэффициента 1.3. В то время, как виктория андалузцев в среднем равняется 8.5.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Вест Хэм" - "Челси" | http://soccernews.ru