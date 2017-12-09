Проиграть нельзя, выиграть: обескровленный "Реал" принимает "Севилью"

Теги реал мадридсевилья

Проиграть нельзя, выиграть: обескровленный "Реал" принимает "Севилью"

"Реал" Мадрид  –  "Севилья"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Из четырех матчей субботней программы 15-го тура испанской Ла Лиги особняком стоит выделить противостояние на "Сантьяго Бернабеу", где местные любимцы "Реал" схлестнутся против "Севильи". Схватки этих двух коллективов никогда не бывают скучными и это практически всегда гарантия забитых голов. Подумать только, в последний раз в матчах между мадридцами и андалузцами не было забитых мячей в далеком 1993 году. Тогда, как раз таки в 15 туре обе команды не смогли отличиться, расписав одну из немногих "сухих" ничьих в истории их футбольных дуэлей.

Кроме того, особого перчинки противостоянию "Реала" и "Севильи" прибавляет тот факт, что команды являются соседями в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков – по 28, отставая и от "Барселоны", и "Валенсии", и "Атлетико". Победу в матче, что для одних, что для других сложно переоценить, ведь когда как не сейчас наверстывать упущенное, а растерянно уже и так достаточно много баллов.

Интересно, что андалузцы в этом сезоне проиграли всем своим конкурентам – то есть тем, кто располагается выше. Подопечные Эдуардо Бериццо на выезде не смогли справится с тремя лидерами, а "летучими мышами" и вовсе были беспощадно разбиты со счетом 4:0. Кстати, мадридский гранд также не самым лучшим образом отыграл против все той же "Валенсии" и "Атлетико". Нет сомнений в том, что "Реалу" придется несладко и, прежде всего, из-за существенных кадровых проблем в линии защиты. Сразу три основных футболиста "галактикос" дисквалифицированы, а это Серхио Рамос, Дани Карвахаль и Каземиро. Кроме того, после матча с дортмундской "Боруссией" на неделе в лазарет отправился Рафаэль Варан.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Севильи":

В общей сложности "Реал " и "Севилья" выясняли отношения 159 раз. Огромное преимущество на стороне "сливочных" – 85 побед против 46 – на счету "нервионцев". Всего 28 встреч завершились вничью.

Королевский клуб забивал, как минимум, два гола в ворота севильцев в последних десяти матчах в рамках Ла Лиги.

"Реал" выиграл в 11 из последних 12 домашних матчей против "Севильи" во всех соревнованиях.

В крайнем матче на "Сантьяго Бернабеу" подопечные Зинедина Зидана обыграли андалузский клуб со счетом 4:1. На гол Йоветича мадридцы ответили дублем Роналду и точными выстрелами Начо и Крооса.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Хакими, Вальехо, Начо, Марсело, Модрич, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Бензема

Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Лангле, Кьяер, Эскудеро, Банега, Писарро, Ф. Васкес, Сарабия, Нолито, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "Реал""Севилья":

Матч сложный для прогнозирования, потому как с одной стороны большие кадровые проблемы у "Реала", а с другой – далеко не в лучшей форме "Севилья".

Букмекеры же не сомневаются в победе "сливочных", что можно понять их коэффициента 1.3. В то время, как виктория андалузцев в среднем равняется 8.5.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Вест Хэм" - "Челси" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов