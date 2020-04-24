Производитель каннабиса собирается купить права на переименование "Камп Ноу"

1 Теги барселона

Производитель каннабиса собирается купить права на переименование "Камп Ноу"

Миллиардер Алки Дэвид рассматривает вариант с приобретением прав на переименование стадиона "Камп Ноу".

"Я положительно отношусь к такой возможности. Это исторический момент в спорте. Он хорошо согласуется с моими текущими планами. Мы пошли на контакт в начале недели. Я уверен, что сделка будет заключена", - цитирует бизнесмена The Sun.

Напомним, что "Барса" решила продать нейминг домашней арены на сезон 2020/21, а вырученные средства отдать на борьбу с коронавирусом.

Алки Дэвид - деловой партнёр бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона по производству каннабиса, а также владелец других бизнес-структур.

Не пропустите: "Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тяжело смотреть на игру бородатой бестолочи.Вот и Алки Дэвид хочет помочь фанатам-туристам на Камп Ноу)

Ответить

главное

Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам

Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов