Производитель каннабиса собирается купить права на переименование "Камп Ноу"

Миллиардер Алки Дэвид рассматривает вариант с приобретением прав на переименование стадиона "Камп Ноу".

"Я положительно отношусь к такой возможности. Это исторический момент в спорте. Он хорошо согласуется с моими текущими планами. Мы пошли на контакт в начале недели. Я уверен, что сделка будет заключена", - цитирует бизнесмена The Sun.

Напомним, что "Барса" решила продать нейминг домашней арены на сезон 2020/21, а вырученные средства отдать на борьбу с коронавирусом.

Алки Дэвид - деловой партнёр бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона по производству каннабиса, а также владелец других бизнес-структур.

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