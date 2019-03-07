Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ

Сегодня на стадионах Европы прошла очередная порция матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, в одном из которых ПСЖ принимал "Манчестер Юнайтед" на "Парк-де-Пренс". В первой встречи этих клубов была зафиксирована гостевая победа парижан со счетом 2:0, из-за чего второй поединок воспринимался не столь серьезно. Кроме того, не в пользу "красных дьяволов" говорили еще и 10 недоступных по разным причинам игроков, среди которых весь основной центр поля, а также 4 вингера. Эти обстоятельства вынудили Сульшера идти на крайние меры, среди которых Эшли Янг в центрн поля, Линделёф на правом краю защиты, а также совершенно неосновной Перрейра на одном из фланге атак. У Парижа все без изменений – Тухель не может использовать Кавани и Неймара, потому главным действующим лицом в центре атаки ПСЖ являлся Мбаппе.

Начало матча получилось просто сказочным для "Юнайтед". Уже на второй минуте Тило Керер ошибся при передаче назад на Тиаго Силву, игровой снаряд перехватил Лукаку, выбежал на свидание с голкипером, обвел стражу ворот и послал мяч в пустые ворота – 0:1. Это взятие ворот показалось отчасти нелогичным и заставил вспомнить встречу двухлетней давности против "Барселоны", где было упущено преимущество в 4 мяча. Но Париж всеми силами старался не вылететь из 1/8 финала Лиги Чемпионов в третьем сезоне кряду и уже к 12 минуте поспешили отыграться. После атаки правым флангом Мбаппе получил проникающую передачу в штрафную и, не глядя, прострелил на дальнюю штангу, где защитники "красных дьяволов" проморгали забегание Берната. Испанский левый защитник выскочил к воротам и с нескольких метров переправил игровой снаряд в пустые ворота – 1:1.

Дальнейшие события первого тайма проходило под знаменем полумоментов, и 45-минутка вполне могла закончиться ничейным исходом, если бы Буффон не решил добавить в игру несколько щепоток перца. На 30 минуте итальянский голкипер не смог зафиксировать "кожаный снаряд" в руках после не самого сильного удара Рэшфорда в дальней дистанции. Первым на добивании оказался "гроза неавторитетов" Лукаку и сильным ударом оформил дубль в ворота авторитетной команды – 1:2. Дальнейшие действия ПСЖ были направлены скорее на то, чтобы забить мяч и снова вернуть себе комфортное преимущество. Во втором тайме – на 54 минуте – это даже получилось: Мбаппе снова отметился искусством "передачи не глядя" и отдал проникающую передачу пяткой на забег Ди Марии в штрафную. Аргентинец вышел на свидание с Де Хеа и переиграл испанского голкипера, но судья был категоричен – офсайд.

В течении второй половины второго тайма игроки ПСЖ начали играть в контроль ради контроля, и обескровленный "Юнайтед" просто не мог ничего противопоставить более свежим оппонентам. Единственным шансом по такой игре были стандартные положения, и на второй компенсированной минуте "красные дьяволы" получили свой шанс после того, как Кимпембе по неосторожности сыграл рукой в собственной штрафной. Итог эпизода: VAR и пенальти. К мячу подошел Маркус Рэшфорд и отправил "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинал Лиги Чемпионов. ПСЖ вновь упустил феноменальное преимущество после первого поединка, и третий год подряд не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги Чемпионов. А Сульшер вновь показал, что он готов официально возглавить "дьяволов" после окончания сезона.

ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" – 1:3

Голы: Лукаку, 2 – 0:1; Бернат, 12 – 1:1; Лукаку, 30 – 1:2; Рэшфорд, 90+4 (пен.) – 1:3.

ПСЖ: Буффон – Керер (Паредес, 70), Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Вератти – Алвеш (Кавани, 90+5), Дракслер (Менье, 70), Ди Мария – Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Линделёф, Байи (Далот, 36), Смоллинг, Шоу – Янг (Гринвуд, 87), Мактоминей, Фред – Рэшфорд, Перрейра (Чон, 80), Лукаку.