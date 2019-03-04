Проклятие итальянцев за границей

В Италии принято считать, что покинуть родину – значит отказаться от родного футбола. Значит перестать попадать в сборную и перестать развиваться. Спросите Себастьяна Джовинко. Но так ли это?

Команды-победители ЧМ-1982 и 2006 годов, а также составы на США-94 и Евро-2000 (которые заняли второе место), состояли из 23 футболистов, все из которых выступали в Серии А. В современном мире такое представить сложно.

В 2006 итальянцы начали потихоньку смелеть и пробовать свои силы в других лигах. Фабио Канноваро, Фабио Гроссо, Джанлука Дзамбротта и Лука Тони после сразу после ЧМ уехали в другие страны. А за ними последовали многие другие.

Но как же так получается, что «проклятие» всё ещё волнует итальянцев? Почему у многих и правда не получилось продолжить успешно выступать в новых клубах?

Та же АПЛ не богата успешными итальянцами, хотя были и приятные исключения вроде Джанфранко Дзолы, Роберто Ди Маттео и Паоло Ди Канио. Пример Марио Балотелли и вовсе сложно объяснить. У знаменитого скандалиста было много ярких моментов: дубль на «Олд Траффорд» (матч 6:1), звание игрока матча финала Кубка Англии 2011, результативная передача на Агуэро, позволившая выиграть чемпионство… если бы не проблемы с дисциплиной, он мог бы до сих пор считаться лидером «Сити». Вместо этого он поиграл в «Милане» (успешно), попытался заменить Суареса в «Ливерпуле» (неуспешно) и перешёл в скромную «Ниццу», где успокоился и превратился в лидера. С 2019 года он вытворяет чудеса в «Марселе».

Когда в 2014 году Марио вернулся в Англию, он практически перечеркнул свою карьеру в сборной, за которую провёл с тех пор на поле всего 60 минут. И это не единственный такой пример. Давиде Дзаппакоста и Эмерсон Палмери, которых Конте взял в «Челси», почти не играют. Первый ярко выступал за «Торино», а Эмерсон был основным в «Роме» до тех пор, пока не случились травмы и приход Александара Коларова.

В этом году много критиковали и Жоржиньо, за которого «Челси» заплатил 57 млн. фунтов, и который не выдал ни единого результативного паса. Это не тот футболист, который блистал в «Наполи». Такое ощущение, что он стал ещё одним примером итальянца, который не смог адаптироваться к жёсткому и быстрому стилю АПЛ. А ведь в своё время его даже Гвардиола хотел подписать. Что касается «Торино», то в клубе знают много примеров деградации после переезда за рубеж. Вспомним только Чиро Иммобиле, Алессио Черчи, Маттео Дармиана и Антонио Барреку.

Иммобиле смог восстановиться, только вернувшись в итальянский «Лацио», но предыдущие годы с «Боруссией» и «Севильей» лучше не вспоминать.

В сезоне 2013-14 Иммобиле и Черчи были в невероятной форме, и оба нашли новые команды довольно быстро. Один оказался в Дортмунде, а другой – в Мадриде, в форме «Атлетико». Иммобиле разочаровал, но Черчи – ошарашил. Всего шесть месяцев, и его уже отправили обратно – в «Милан» и «Дженоа», где он продолжил разочаровывать. Вылетев из лиги с «Вероной», он перебрался в турецкий «Анкарагюджю». Сейчас Черчи никто и не вспоминает.

Будущее Дармиана и Берреки остаётся туманным. Оба казались огромными талантами, и оба ничего не добились – Дармиан почти не играет в «Юнайтед», а Баррека сбежал из «Монако» в «Ньюкасл».

Молодое дарование Пьетро Пеллегри тоже поспешил перебраться в другую страну, и остаётся только надеяться, что он добьётся большего прогресса, чем Стефан Эль-Шаарави, который тоже три года назад оказался в «Монако». Тот стал сразу сдавать, прежде чем вернулся в «Рому». История повторяется.

Никто не символизирует новые времена итальянского футбола ярче, чем лучший игрок страны, который ни разу не сыграл в Серии А – Марко Вератти. Родину он покинул сразу после победы в Серии Б с «Пескарой», за которую также блистали Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Оказавшись в ПСЖ, он быстро прописался в основе, хоть и не добился реального успеха на международной арене. Пока что «новым Пирло» он не стал – для этого потребуются трофеи посерьёзнее.

Кто знает, может и ему нужна новая доза Италии для того, чтобы подняться уровнем. Многие так и считают, и слухов о возвращении было немало. Странно, но почти всегда что-то и правда мешает итальянцам по-настоящему раскрыться в другой стране. Мальдини, Тотти, Баджо, Барези, Дель Пьеро и другие никогда не выступали в других лигах. Ну, во всяком случае до своей «отставки»: и Пирло, и Неста, и Буффон на «старости» лет решили поколесить по миру.

Остаётся только гадать, что изменится через десять лет, и как себя покажут новые Вератти и Жоржиньо. А пока что суеверие и правда подкрепляется фактами.

Юрий Сергеев

