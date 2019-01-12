Проклятие прервано! "Вест Хэм" обыгрывает "Арсенал" в стартовом матче 22 тура АПЛ

22 второй тур английской Премьер-лиги стартовал в Лондоне, где на "Олимпийском стадионе" многострадальный, измученный травмами "Вест Хэм" принимал "Арсенал". От команд ожидали результативного поединка, особенно это касается "Арсенала", который в последних 5 встречах против "молотобойцев" отправил в их ворота 15 голов. У "Вест Хэма" тоже была своя интрига. Сегодня в футболке "молотобойцев" на поле впервые вышел Самир Насри – зимнее подписание команды.

Несмотря на академическое начало поединка, первый тайм лондонского матча выглядел достаточно живо и резво. Однако, это никак не отражалось на количестве голевых моментов, а вместе с тем и голов. Команды либо подбирались к чужим воротам, а потом делали неточный пас, либо, когда удар все же получался, игровые снаряды летели куда-то в сторону. Первый и самый опасный эпизод в первой 45-минутке соорудил "Арсенал". На 14 минуте Александр Ляказет получил мяч неподалеку от чужой штрафной, ворвался в нее, вышел на оперативное пространство и c близкой дистанции попытался пробить Фабьянски, но польский голкипер "Вест Хэма" отразил удар.

Оставшееся время команды пробовали пробить соперников ударами с дальней дистанции и несколько раз это почти получилось. На 32 минуте Марко Арнаутович в верховой борьбе выиграл мяч неподалеку чужой штрафной, совершил скидку на Насри, тот увидел набегающего из глубины Фелипе Андерсона оставил игровой снаряд ему. Удар бразильца вышел пушечным, но не совсем точным – мяч пролетел мимо дальней штанги. Через 4 минуты с противной стороны традицию дальних выстрелов продолжил Гендузи. Француз пробил метров с 22, но "ядро" просвистело возле ближней крестовины.

Второй тайм начался куда активней и сразу же заставил зрителей "Олимпийского" запускать триумфальные пузыри. На 48 минуте вторая волна атаки после подачи с углового закончилась результативно. Фелипе Андерсон протащил мяч по правому краю, отдал передачу в центр на Насра, а тот в свою очередь заметил удобную позицию Райса и легким движением выкатил снаряд под удар ирландцу. Удар Райса получился сильным, акцентированным и точно в ближнюю девятку, Бернд Лено даже не шелохнулся – 1:0. "Арсенал" пропустил гол в 11 выездном матче АПЛ кряду!

После 60 минуты "канониры" создали 2 прекрасных момента, чтобы сравнять счет, но ничего результативного из этого не вышло. Сначала Колашинац пробежал по левому флангу и выдал прострел в штрафную на Обамеянга. Лучший бомбардир лиги подработал игровой снаряд и вторым касанием пробил из-под защитника, но мяч пролетел мимо ближнего угла. А чуть позже уже Алекс Ивоби на полной скорости врывался в штрафную вместе с мячом, но поразить дальний угол нижний угол не смог – чуть правее дальней штанги.

В конце поединка подопечные Унаи Эмери заметно подсели. У "канониров" не получилось создать должный финальный штурм и сравнять счет. В итоге "Вест Хэм" выиграл всего лишь третий домашний матч против "Арсенала" за всю историю АПЛ. Победа позволила "молотобойцам" набрать 31 балл и временно выскочить на 8 позицию в лиге. У "Арсенала" остается 41 очко и зона Лиги Чемпионов только отдаляется от команды Эмери.

"Вест Хэм" – "Арсенал" – 1:0

Голы: Райс, 48 – 1:0

"Вест Хэм": Фабиански – Сабалетта, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Нобл, Райс – Андерсон, Насри (Снодграсс, 73), Антонио (Обьянг, 83) – Арнаутович (Кэрролл, 72).

"Арсенал": Лено – Мустафи (Рэмзи, 60), Сократис, Косельны – Мейтлэнд-Найлс (Беллерин, 69), Джака (Торрейра, 60), Гендузи, Колашинац – Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.