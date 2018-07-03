Проклятия одиннадцатиметровых снято: Англия бьет Колумбию в серии пенальти и выходит в четвертьфинал

В последнем матче 1/8 финала определялся последний четвертьфиналист нынешнего Чемпионата Мира, который уже вскоре сыграет со Швецией, которая сегодня минимально обыграла Швейцарию. Претендента два – Англия и Колумбия. На момент начала матча в Москве была оптимальная футбольная погода – облачно и 18 градусов тепла. Сборная Англии совсем не удивила составом. Саутгейт выставил оптимальный стартовый состав, который не так давно укатывал в асфальт Тунис и Панаму. А вот в Колумбии были некоторые проблемы. Хамес так и не смог восстановится от травмы, так что Хосе Пекерману пришлось изменять тактическую схему и играть в "пирамидальную" 4-3-3. Хотя, это вполне могло быть вызвано желанием наставника "кофейщиков" насытить центр поля и остановить быстрых Алли и Лингарда. Но теперь это уже не так важно! Фалькао подошел к мячу и сделал первое касание – матч начался.

В первые полчаса матч проходил в режиме "экстремальной осторожности" с небольшим перевесом англичан. Игра хоть и выглядела достаточно динамично, но действительно опасных моментов было совсем немного. Об этом может свидетельствовать и статистика: 1 удар в створ на две команды – не очень результативный результат. Но при этом Англия все же смогла создать хороший эпизод. На 16 минуте Харри Кейн откликнулся на навес Триппера с правого фланга, но с нескольких метров неудачно пробил головой – мяч прошел выше ворот.

Ну а на 40 минуте случился, наверное, самый интересный момент первого тайма. При подготовке к исполнению стандартного положения Барриос был не готов к провокациям Хендерсона и толкнул того головой в грудь. Английский центральный полузащитник, естественно, скорчился от боли, тем самым спровоцировав стычку между игроками двух сборных. Но, к счастью, она не переросла во что-то глобальное. Американский арбитр Марк Гейгер принял решения показать "горчичник" Барриосу, из-за которого тот пропустит следующий матч в случае прохода Колумбии в полуфинал.

Кстати, штрафной удар, который последовал после этого эпизода, был достаточно опасным, но Кейран Триппьер пробил немного левее ближнего угла.

А на второй добавленной минуте свой шанс имел Джесси Лингард. Полузащитник среагировал на отскок после подачи мяча в штрафную площадь и первым касания пробил по летящему мячу. Но подстроится под игровой снаряд не удалось и тот полетел выше. Отличный шанс был!

Второй тайм начался при полном преимуществе Англии, которое на 54 минуте переросло в опасный момент. Триппьер подавал угловой, а Карлос Санчес схватил Харри Кейна и завалил его на газон. Американский судья мгновенно показал на точку. Это пенальти! Форвард подошел к мячу и сделал счет 1:0. Удар пришелся по центру, но получился достаточно сильным, потому Оспина не спел выставить ногу и дотянуться до круглого снаряда, как это сделал Акинфеев двумя днями ранее.

На 63 минуте Деле Алли мог удвоить счет, но после точного навеса с правого фланга не смог как следует подставить голову, и после его выстрела мяч полетел немного выше ворот.

На 73 минуте свой момент имел Магуайр, но с его удар головой с района одиннадцатиметровой точки пролетел выше ворот. В это время Колумбия пыталась организовать опасные атаки, но постоянно натыкалась на английскую оборону, которая начинала быстрые атаки. В таком темпе проходила почти вся вторая половина второго тайма. Но на 81 минуте одна быстрая атака "кофейщиков" таки прошла. Карлос Бакка пробежал полполя и отдал точную передачу на Куадрадо. Вингер ворвался в штрафную и мощно пульнул по воротам Пикфорда. Но удар получился не точным – мяч полетел немного выше ворот.

А через 6 минут опасно пробивал Фалькао. Форвард получил мяч за пределами штрафной площади и попытался пробить Пикфорда, но удар получился не очень сильным, и английский вратарь легко зафиксировал игровой снаряд в руках.

В компенсированное время "кофейщики" организовали финальный штурм и перевели игру в овертайм. Сначала Матеус Урибе мощно пробил из-за пределов штрафной площади прямо в верхний угол английских ворот, но Пикфорд показала чудеса реализации и перевел игровой снаряд на угловой, который, однако, стал фатальным. После подачи со стандарта Йерри Мина в своем стиле перепрыгнул всех защитников и махнул головой по мячу. Тот пролетел сквозь игрока на штанге и вратаря и оказался в сетке ворот. 1:1 – Колумбия спаслась и зрителям представилась возможность еще полчаса наслаждаться хорошим футболом.

Первый дополнительный тайм остался за Колумбией. И именно у подопечных Пекермана был единственный момент в первые 15 дополнительных минут. За 60 до конца тайма Фалькао оказался на хорошей позиции внутри английской штрафной и головой замыкал навес с левого фланга. Это был хороший эпизод для того, чтобы выйти вперед, но игровой снаряд пролетел в нескольких десятках сантиметров от ближней штанги.

А вот во втором овертайме Англия снова завладела инициативой. На 112 минуте Роуз оказался на ударной позиции внутри штрафной площадки, но после весьма перспективного замаха мяч прошел мимо ворот. А через три полных оборота секундной стрелки Эрик Дайер хорошо пробил по воротам после подачи с углового, но игровой снаряд не полетел так, как хотел защитник, и прошел над перекладиной. Несмотря на нежелание сборной "трех львов" переводить матч в серию пенальти, возврата уже не было. Серия пенальти!

Первые 5 пенальти были забиты с неимоверной уверенностью. Казалось, что игроки совсем не нервничают и эта серия будет длится вечность. Но вот на шестой раз Хендерсон не забил – Оспина был великолепен и вытащил мяч с угла. К сожалению для латиноамериканских болельщиков, "кофейщики" таким шансом не воспользовались – к мячу подошел Урибе и зарядил в перекладину. Сразу за ним пошел бить Бакка и тоже не забил – Пикфорд вытащил мяч рукой. Ну а со стороны англичан одиннадцатиметровый удар пошел пробить Дайер и вывел подопечных Саутгейта в четвертьфинал – удар в левый нижний угол был точный. Таким образом, Англия снимает проклятие серий одиннадцатиметровых, которые она ни разу не выигрывала, и сыграет со Швецией в 1/4 финала. А Колумбия отправляется домой! Пекерман не смог третий раз протащить свою сборную четвертьфинал мундиаля.

Колумбия – Англия ‒ 1:1 (3:4 пен.)

Голы: Кейн, 51(пен.) – 0:1; Мина, 90+3 – 1:1.

Колумбия: Оспина – Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика – Барриос, К. Санчес (Урибе, 79), Лерма (Бакка, 61) – Кинтеро (Муриэль, 88), Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд – Стоунз, Уокер (Рэшфорд, 113), Магуайр – Триппьер, Лингард, Хендерсон, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102) – Стерлинг (Стерлинг, 88), Кейн.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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