Юрист оценил шансы Мамаева быть заявленным в один из клубов РПЛ в случае скорого освобождения

Теги павел мамаевкраснодар

Юрист оценил шансы Мамаева быть заявленным в один из клубов РПЛ в случае скорого освобождения

Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, каковы шансы экс-игрока "Краснодара" Павла Мамаева быть заявленным в один из клубов РПЛ, если его в скором времени освободят. Об этом сообщает Sport24 .

"Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться", - сказал Прокопец.

Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

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