Прокуратура Бразилии расследует "вечеринку Неймара"

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Прокуратура Бразилии расследует "вечеринку Неймара"Прокуратура Бразилии начала расследование в отношении масштабной вечеринки (до 500 гостей), которую планировали провести в одном из частных домов в разгар пандемии. Организацию мероприятия приписывают нападающему ПСЖ Неймару.

Прокурор Рио-де-Жанейро сделал заявление о том, что поступило множество жалоб на основании новостей в СМИ. Многие бразильцы негодуют, критикуя футболиста в соцсетях. По их мнению, некорректно устраивать праздник без соблюдения коронавирусных протоколов в такое трудное для страны время, сообщает L’Equipe.

Однако, представители Неймара опровергают любые связи игрока с вечеринкой.

Читать также: Окружение Неймара отреагировало на обвинения в причастности футболиста к крупной вечеринке в Бразилии | http://soccernews.ru
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