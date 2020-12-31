Прокуратура Бразилии расследует "вечеринку Неймара"

Прокуратура Бразилии начала расследование в отношении масштабной вечеринки (до 500 гостей), которую планировали провести в одном из частных домов в разгар пандемии. Организацию мероприятия приписывают нападающему ПСЖ Неймару.

Прокурор Рио-де-Жанейро сделал заявление о том, что поступило множество жалоб на основании новостей в СМИ. Многие бразильцы негодуют, критикуя футболиста в соцсетях. По их мнению, некорректно устраивать праздник без соблюдения коронавирусных протоколов в такое трудное для страны время, сообщает L’Equipe.

Однако, представители Неймара опровергают любые связи игрока с вечеринкой.