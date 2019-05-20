Прокуратура хочет увеличить срок Кокорину и Мамаеву

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что прокуратура обжаловала приговор его подзащитного, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также друга Александра Протасовицкого, которые были осуждены за избиение трех человек в Москве.

"Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия - предварительный сговор", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Таким образом, сроки осужденных могут быть увеличены.

Напомним, что в октябре прошлого года компания избила водителя Виталия Соловчука, чиновника Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

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