Прокуратура изучает трансфер Фелиша из "Бенфики" в "Атлетико"

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Прокуратура изучает трансфер Фелиша из "Бенфики" в "Атлетико"

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш мог перейти в мадридский клуб из "Бенфики" с нарушениями закона.

По информации AS, прокуратура Португалии занялась изучением указанного трансфера.

Бывший президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра подозревается в финансовых махинациях и отмывании денег, а сам футболист - в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что в 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. 

Не пропустите: "Атлетико" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Фелиша. | http://soccernews.ru
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