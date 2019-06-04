Прокуратура Мадрида обвинила Диего Косту в мошенничестве

У нападающего "Атлетико" Диего Косты появились проблемы с законом, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист обвиняется в мошенничестве, а именно в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 миллиона евро.

Иск в отношении скандального форварда подала прокуратура Мадрида.

Косту подозревают в махинациях с деньгами, полученными от медийных прав и от "Челси" за переход 2014 года.

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