Прокуратура оправдала Балотелли в деле о сексе с несовершеннолетней девушкой

Форвард "Брешии" Марио Балотелли избежит наказания за половой акт с несовершеннолетней девушкой, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, прокуратура встала на сторону футболиста, доказав его невиновность.

В ходе следствия выяснилось, что девушка обманула скандального итальянца, убедив его что уже достигла совершеннолетия.

Более того, у бывшей потерпевшей возникли проблемы с законом, поскольку она шантажировала Балотелли и вымогала 100 тысяч евро за молчание.

В текущем сезоне нападающий забил 5 голов в 19 матчах за "Брешию".

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