Прокуратура отклонила иск против Суперлиги от УЕФА и французской лиги

Испанская прокуратура отклонила протест, поданный УЕФА и французской Лигой (LFP) против судьи мадридского коммерческого суда, который ведет дело европейской Суперлиги, сообщает Аранча Родригес.

По информации источника, УЕФА и французская лига обвинили Суперлигу в злоупотреблении "доминирующим положением".

По заключению суда, Суперлига в ее нынешнем состоянии полностью легальна.

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