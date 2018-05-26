Прокуратура сняла все обвинения с Платини

Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в коррупции с бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, сообщает Le Monde.

По информации источника, французский функционер полностью оправдан в связи с недостаточным количеством улик.

Напомним, что из-за этого дела Платини в конце 2015 года был отстранён от футбольной деятельности.

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