Прокуратура заинтересовалась трансфером Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедювентускриштиану роналду

Прокуратура заинтересовалась трансфером Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Прокуратура Турина изучает финансовые аспекты перехода форварда Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Mail, у правоохранительных органов есть подозрения, что руководство "старой синьоры" указывало некорректные суммы трансферов, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей. В частности, вопросы возникли к сделке по 36-летнему португальцу.

Напомним, что в конце августа "МЮ" выкупил звёздного нападающего за 15 миллионов евро, ещё 8 миллионов могут быть выплачены позднее в виде бонусов.

Ранее стало известно, что прокуроры могут допросить Роналду в рамках расследования по делу о ложной финансовой отчётности в "Ювентусе".

Не пропустите: Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Реале" окончательно разочаровались в трёх футболистах

В "Реале" окончательно разочаровались в трёх футболистах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов