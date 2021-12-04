Прокуратура заинтересовалась трансфером Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Прокуратура Турина изучает финансовые аспекты перехода форварда Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Mail, у правоохранительных органов есть подозрения, что руководство "старой синьоры" указывало некорректные суммы трансферов, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей. В частности, вопросы возникли к сделке по 36-летнему португальцу.

Напомним, что в конце августа "МЮ" выкупил звёздного нападающего за 15 миллионов евро, ещё 8 миллионов могут быть выплачены позднее в виде бонусов.

Ранее стало известно, что прокуроры могут допросить Роналду в рамках расследования по делу о ложной финансовой отчётности в "Ювентусе".

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