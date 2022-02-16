Прокурор Лас-Вегаса помешал аресту Роналду в 2019 году
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду могли арестовать в 2019 году по обвинению в изнасиловании модели Кэтрин Майорги, сообщает The Sun.
По сведениям источника, полиция Лас-Вегаса собиралась задержать португальца, но им помешал прокурор города, так как отказался возбуждать уголовное дело по причине того, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны по прошествии времени.
Ранее сообщалось, что Роналду якобы изнасиловал Майоргу в 2009 году в одном из отелей Лас-Вегаса. Впрочем, футболист заплатил девушке компенсацию за молчание в размере 375 тысяч долларов. Впрочем, в 2018 году Майорга все-таки подала заявление в полицию.
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18