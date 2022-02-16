Прокурор Лас-Вегаса помешал аресту Роналду в 2019 году

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду могли арестовать в 2019 году по обвинению в изнасиловании модели Кэтрин Майорги, сообщает The Sun.

По сведениям источника, полиция Лас-Вегаса собиралась задержать португальца, но им помешал прокурор города, так как отказался возбуждать уголовное дело по причине того, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны по прошествии времени.

Ранее сообщалось, что Роналду якобы изнасиловал Майоргу в 2009 году в одном из отелей Лас-Вегаса. Впрочем, футболист заплатил девушке компенсацию за молчание в размере 375 тысяч долларов. Впрочем, в 2018 году Майорга все-таки подала заявление в полицию.

Не пропустите: Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru