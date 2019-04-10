Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления

В ходе судебного заседания, которое проходит сегодня в Москве, прокурор назвал сумму, потраченную компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева 8 октября 2018 года, когда они поучаствовали в избиении троих человек.

"В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счёту составила 264790 рублей. В нём присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба "Эгоист" имеется два чека. Один на сумму 123410 рублей, второй на сумму более 8 тысяч", - сказал прокурор.

Таким образом, футболисты совместно с друзьями "прокутили" почти 400 тысяч рублей, что эквивалентно 5,5 тысячам евро.

Стоит отметить, что зарплата Кокорина в "Зените" составляет 3,3 миллиона евро в год, а Мамаева в "Краснодаре" - 2,8 миллиона за сезон.

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