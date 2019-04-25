Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Светлана Тарасова, прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, стала участником ДТП.
Гособвинитель в результате аварии не пострадала, дождалась сотрудников ГАИ и отправилась в суд на такси. Из-за инцидента заседание задерживается.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.
Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.
Не пропустите: Чугунов: "Кокорин попросил организовать ему и Мамаеву комнату в суде". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
-
СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару
-
"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 2
-
Главные новости дня: 24 апреля
Лента новостей
-
Винисиус и Жезус - самые дорогие бразильцы мира в возрасте до 23 лет
-
Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой"
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA
-
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
-
"Манчестер Юнайтед" впервые за 40 лет пропустил 50 голов в чемпионате Англии
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
-
СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару
-
Рой Кин: "Игроки "Манчестер Юнайтед" бросили под автобус Моуринью, то же они сделают и с Сульшером"
-
Эмери прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
Рэшфорд оценил шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в топ-4 АПЛ
-
Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл"
-
"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола
-
"Бавария" обновила свой же рекорд в Кубке Германии
-
Семак не знает, сколько пропустит Маркизио
-
Милинкович-Савич выбыл на неопределённый срок
-
"Аякс" купил нового вратаря
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 2
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии впервые с 1979 года
-
"Леванте" разгромил "Бетис" (видео голов и обзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13