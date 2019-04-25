Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

Светлана Тарасова, прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, стала участником ДТП.

Гособвинитель в результате аварии не пострадала, дождалась сотрудников ГАИ и отправилась в суд на такси. Из-за инцидента заседание задерживается.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

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