Прокурор: "Подсудимые говорили Соловчуку: "Да ты знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!"

Сегодня, 6 мая, прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в суде зачитал обвинения игрокам. Об этом сообщает "Чемпионат"

"Нанесение множественных ударов Соловчуку в область головы и тела, в результате чего он был срочно госпитализирован. После подсудимые отправились на Большую Никитскую, где продолжили свой кураж. Там они совершали действия, выходящие за рамки приличия, чем оскорбляли людей, находящихся в кафе. Подсудимые использовали в качестве предлога замечание Пака, подошли к нему и нанесли удар деревянным стулом, а также руками, чем причинили ему физическую боль. Соловчук ответил культурно, оскорблений не было, петухами тоже никого не называл. Действия подсудимых агрессивные. Подсудимые говорили Соловчуку: "Да ты знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!" - сказал прокурор.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкийпосетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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