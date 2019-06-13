Прокурор попросила оставить приговор Кокорина и Мамаева без изменений

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Прокурор попросила оставить приговор Кокорина и Мамаева без изменений

Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

С заявлением выступила прокурор Анастасия Зверева, которая рассматривает апелляцию по делу футболистов.

Она заявила, что приговор всем фигурантам производства необходимо оставить в силе.

Ранее суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев обратились к суду во время рассмотрения жалобы на приговор. | http://soccernews.ru
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