Прокурор сделал заявление о возможной вине врачей в смерти Марадоны

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Прокурор сделал заявление о возможной вине врачей в смерти Марадоны Новые детали смерти Диего Марадоны стали известны от прокурора аргентинского муниципалитета Сан-Исидро. Представитель закона заявил, что имели место ошибки врачей.

"О пациенте никто не позаботился. Вина непосредственно лежит на врачах, которые допустили ряд нарушений. За пациентом не следили, хотя он должен был находится под постоянным присмотром врачей, как того требовало его состояние. Марадона не принимал никаких лекарств от сердечного заболевания.

Его лечащим врачом был Леопольдо Луке. Именно он координировал работу с пациентом на дому. Эта работа не была организована должным образом. Пациент просто слепо доверился ему", — приводит слова прокурора football-italia.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стал острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.

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