Агент Чалова: "Срочного ухода футболиста в другой клуб не намечается"

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Агент Чалова: "Срочного ухода футболиста в другой клуб не намечается"

Агент игрока ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга рассказал уйдет ли его клиент в летнее трансферное окно в другой клуб. Об этом сообщает Sport24.

"Я вчера присутствовал на матче ЦСКА - "Динамо" и встретился с президентом клуба. Мы внимательно следим за результатами Чалова. Однако срочного ухода не намечается. В этом пока нет необходимости. Если будет возможность перейти куда-то, то только в топ-клуб. В хорошие руки", - сказал Варга. 

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 матчах, забив 12 голов и сделав 7 ассистов.

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