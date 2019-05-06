Прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву - год и 5 месяцев

Теги александр кокоринпавел мамаевзенит санкт-петербургкраснодар

Прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву - год и 5 месяцев

Прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Светлана Тарасова огласила требуемые санкции в отношении футболистов. Об этом сообщает "Чемпионат".

Тарасова просит назначить братьям Кокориным 1 год и 6 месяцев лишения свободы, а также 1 год и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья КокориныМамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

По итогам последнего заседания, подсудимым продлили содержание до 25 сентября. 

Не пропустите: Член ОНК: "Вряд ли Кокорину разрешат взять золотую медаль в камеру". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан

Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 27 30
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов