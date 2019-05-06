Прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву - год и 5 месяцев

Прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Светлана Тарасова огласила требуемые санкции в отношении футболистов. Об этом сообщает "Чемпионат".

Тарасова просит назначить братьям Кокориным 1 год и 6 месяцев лишения свободы, а также 1 год и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

По итогам последнего заседания, подсудимым продлили содержание до 25 сентября.

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