Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы

Сегодня, 25 декабря, проходит очередное судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

Напомним, что экс-футболист в августе в ходе любительского матча избил судью Никиту Данченкова.

По информации телеграм-канала Mash, прокурор в качестве наказания для Широкова запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.

Также прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск Данченкова, чтобы тот мог получить компенсацию. Речь идёт о 150 тысячах рублей.

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