Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы

Теги роман широков

Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы

Сегодня, 25 декабря, проходит очередное судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

Напомним, что экс-футболист в августе в ходе любительского матча избил судью Никиту Данченкова.

По информации телеграм-канала Mash, прокурор в качестве наказания для Широкова запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.

Также прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск Данченкова, чтобы тот мог получить компенсацию. Речь идёт о 150 тысячах рублей.

Не пропустите: Арбитр Данченков рассказал, что его беспокоит после избиения Широковым. | http://soccernews.ru
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