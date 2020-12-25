Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы
Сегодня, 25 декабря, проходит очередное судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова.
Напомним, что экс-футболист в августе в ходе любительского матча избил судью Никиту Данченкова.
По информации телеграм-канала Mash, прокурор в качестве наказания для Широкова запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.
Также прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск Данченкова, чтобы тот мог получить компенсацию. Речь идёт о 150 тысячах рублей.
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