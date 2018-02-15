Проломить греческую стену: киевское "Динамо" навестит АЕК
АЕК – "Динамо" Киев
Стадион: "Спирос Луис" (Афины)
Начало матча: 23:05
Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)
Единственный представитель Украины в плей-офф Лиги Европы киевское "Динамо" в первом матче 1/16 финала пройдет испытание крепким греческим коллективом АЕК. По сравнению с "бело-синими", "желто-черные" не имеют такой богатой еврокубковой истории, поэтому для них это будет первая встреча с украинским клубом. Киевляне же никогда не встречались с АЕКом, зато еще в середине 70-ых годов прошлого столетия динамовцы могут похвастать успешными дуэлями с "Олимпиакосом" и ПАОК. А в сезоне 1998/1999 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов тогда еще команда Валерия Лобановского обменялась домашними победами с "Панатинаикосом".
АЕК – уникальная команда, сугубо оборонительного типа, не только с точки зрения философии игры, но и как следствие результата. Афиняне являются единственным участником группового этапа Лиги Европы, который не потерпел ни одного поражения, но занял при этом второе место, пропустив вперед "Милан". А все потому, что и пять из шести матчей с участием ребят Маноло Хименеса завершились вничью. "Динамо" еще в четвертом туре первым из всех клубов гарантировало себе место в плей-офф. Соперники по группе были явно ниже уровнем вице-чемпиона Украины, поэтому с этой точки зрения все закономерно.
Важно акцентировать внимание на том, что для киевлян предстоящий матч в Греции станет первым официальным в 2018 году. УПЛ только в ближайшие выходные возобновит свое функционирования, поэтому в какой сейчас форме "Динамо" остается загадкой. Что касается предсезонных матчей, то тут и сказать нечего – результаты, мягко говоря, не впечатляют. АЕК, напротив, регулярно и успешно выступает в национальном первенстве, всерьез борясь за чемпионский титул. Шутка ли, но в последний раз "желто-черные" проигрывали в октябре прошлого года.
Интересные факты противостояния АЕКа и "Динамо":
АЕК не проигрывает в Европе уже восемь матчей, пять из которых греческий клуб завершил вничью. В пяти из этих восьми встреч афиняне не пропустили.
"Бело-синие" пробились в 1/16 финала Лиги Европы в пятый раз. Они дважды играли в 1/8 финала (и столько же раз в 1/4 финала), а в Кубке УЕФА-2008/09 дошли до полуфинала, где уступили соотечественникам из "Шахтера".
АЕК - единственный участник группового этапа, который не потерпел ни одного поражения, но занял при этом второе место. Все остальные - "Аталанта", "Зальцбург" и "Зенит" - финишировали первыми.
АЕК вышел в плей-офф Лиги Европы с четвертой попытки. Трижды подряд (2009/10, 2010/11, 2011/12) афиняне оставались за бортом 1/16 финала. При этом они доходили до аналогичной стадии Кубка УЕФА в кампаниях 2006/07 и 2007/08.
Ориентировочные составы на игру:
АЕК: Цинтотас, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Лопеш, Коне, Симоэш, Гало, Шоджаи, Бакасетас, Ливая
Динамо: Бущан, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Морозюк, Гармаш, Цыганков, Мораес
Прогноз на матч АЕК – "Динамо":
Не зная в какой форме сейчас находится "Динамо", очень сложно спрогнозировать предстоящий матч, тем более, что он пройдет на домашней арене АЕКа. Букмекеры не уверены в победе ни одной из команд, тем не менее больше склоняются в пользу греческого клуба. Коэффициент на победу хозяев составляет 2.4. В то время как выигрыш киевлян в среднем оценивается в 3.3.
Богдан Архипенко
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