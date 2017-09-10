Промес: "100 матчей. 50 голов. Хочу большего"

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал достижение сразу двух отметок в составе "красно-белых" - 100 матчей и 50 голов.

"100 матчей. 50 голов. Хочу большего", - написал Промес в своем твиттере.

Фото: Промес и Родионов.

Напомним, что 25-летний Промес выступает за "Спартак" с 2014 года и в прошлом сезоне стал с клубом чемпионом России.

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