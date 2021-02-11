Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе
Эпопея с переходом атакующего полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак" близится к завершению. Напомним, что амстердамцы уже анонсировали уход игрока.
В случае принятия "Аяксом" одного из вариантов перехода футболиста, Промес сможет прибыть в Москву не раньше следующей недели, информирует "Спорт-Экспресс".
Квинси необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в России.
Таким образом, участие 29-летнего хавбека в матче Кубка России с "Динамо" 20 февраля практически исключено.
Читать по теме: Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак" | http://soccernews.ru
главное
-
Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"
-
Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва
-
"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании
-
Томас Мюллер заразился коронавирусом
-
Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак"
Лента новостей
-
Ласарте назначен главным тренером сборной Чили
-
Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе
-
Калверт-Левин получил травму в матче против "Тотттенхэма"
-
Marca оставила Умтити без оценки, хотя он отыграл 90 минут в матче с "Севильей"
-
Джилардино снова возглавил "Сиену"
-
Спортивный директор "Наполи" прокомментировал будущее Гаттузо
-
"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)
-
"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт
-
Дзюба покормил льва с руки
-
Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"
-
Моуринью назвал "игрой в кошки-мышки" матч "Тоттенхэма" и "Эвертона"
-
Футболисты "Порту" и "Браги" были вынуждены толкать машину скорой помощи, чтобы продолжить матч
-
1
"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье"
-
1
У Бэйла снова возникли проблемы со здоровьем
-
Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва
-
TikTok стал официальным партнёром Евро-2020
-
"Тамбов" по-прежнему может сняться с РПЛ
-
Зарплата Кудряшова сократилась в два раза после переезда в Турцию
-
"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании
-
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова