Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе

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Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделеЭпопея с переходом атакующего полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак" близится к завершению. Напомним, что амстердамцы уже анонсировали уход игрока.

В случае принятия "Аяксом" одного из вариантов перехода футболиста, Промес сможет прибыть в Москву не раньше следующей недели, информирует "Спорт-Экспресс".

Квинси необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в России.

Таким образом, участие 29-летнего хавбека в матче Кубка России с "Динамо" 20 февраля практически исключено.

Читать по теме: Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак" | http://soccernews.ru
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