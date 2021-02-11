Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе

Эпопея с переходом атакующего полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак" близится к завершению. Напомним, что амстердамцы уже анонсировали уход игрока.

В случае принятия "Аяксом" одного из вариантов перехода футболиста, Промес сможет прибыть в Москву не раньше следующей недели, информирует "Спорт-Экспресс".

Квинси необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в России.